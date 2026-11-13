Sénégal: Ziguinchor - Des chercheurs réunis pour la 9e édition de 'CasamanSun' sur les énergies renouvelables

Ziguinchor — La 9e édition de la conférence internationale "CasamanSun", consacrée aux énergies renouvelables, à l'efficacité énergétique et au développement durable, s'est ouverte jeudi à Ziguinchor (sud), en présence de chercheurs sénégalais et étrangers, a constaté l'APS.

Placée sous le thème : "Les défis liés à l'innovation durable et à la transition énergétique et écologique", cette conférence internationale de trois jours est organisée par le département de Physique de l'université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ).

"CasamanSun est une conférence internationale qui se tient depuis 2008. Son objectif est de regrouper des chercheurs qui travaillent d'une façon générale sur les questions liées aux énergies renouvelables, à l'efficacité énergétique, au développement durable et à l'ingénierie", a expliqué le Dr Modou Tine, président du comité d'organisation de cette édition.

Il intervenait lors de la cérémonie d'ouverture de cet événement biennal, en présence des autorités académiques, administratives, ainsi que des représentants de la commune et du Conseil départemental de Ziguinchor.

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D'après le Dr Tine, par ailleurs chef du département de Physique à l'UASZ, les chercheurs vont aussi se pencher sur les innovations technologiques afin de vulgariser leurs résultats et de les mettre au service des populations à travers les politiques publiques.

Selon lui, cette rencontre permettra également à ces scientifiques d'anticiper les innovations attendues et de concevoir des applications directement utiles aux populations.

Pendant ces trois jours, les participants vont présenter des articles sur le développement durable, la transition énergétique et l'ingénierie. "Un bilan sera ensuite dressé pour voir comment mettre en exergue les travaux des chercheurs au profit des politiques publiques", a précisé le président du comité d'organisation.

Il a en outre estimé que ce colloque scientifique constitue une occasion de créer une synergie afin de fédérer les chercheurs d'universités nationales et internationales, appelés à exposer chacun une problématique et une vision autour du thème retenu.

Cette 9e édition se tient du 12 au 14 novembre à Ziguinchor.