Sénégal: Des producteurs plaident pour le maintien du projet agropole centre

Diourbel — Des producteurs des régions de Diourbel, Fatick, Kaolack et Kaffrine ont appelé, jeudi, l'État à maintenir le projet agropole centre, dont "l'annulation envisagée" suscite de vives inquiétudes chez les bénéficiaires, en raison des attentes qu'il suscite sur le plan économique et sociale.

Réunis avec des journalistes à Diourbel (centre), les représentants de plusieurs organisations de producteurs considèrent ce projet comme un levier important de développement agricole, de création d'emplois et de lutte contre l'émigration clandestine.

L'agropole centre accompagne les agriculteurs à travers des formations et différents appuis, a souligné Cheikhouna Mbacké, président de la Coordination des producteurs agricoles de la commune de Ndioumane (COPAJICOM), dans le département de Mbacké.

"C'est un grand combat et son maintien est une nécessité", a-t-il insisté, appelant l'État à soutenir la poursuite des activités du projet agropole centre.

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Rougui Dieng, productrice de la commune de Tocki-Gare, a de son côté mis en avant les formations destinées aux femmes dans la transformation des produits agricoles et les perspectives d'emploi offertes aux jeunes à travers ce projet.

Pour sa part, Antou Wayel, président de la coopérative agropolaire pour le développement de Sadio, a mis l'accent sur les infrastructures de stockage et les unités de transformation attendues de ce projet pour faciliter l'écoulement des récoltes et améliorer les revenus des producteurs.

Il a notamment évoqué les études et recensements effectués dans la zone de Ndangalma, en vue de l'installation d'unités agro-industrielles, ainsi qu'un appui financier annoncé de 400 millions de francs CFA destiné aux agriculteurs.

Selon un responsable de l'agropole centre contacté par l'APS, le ministre de l'Économie et des Finances a effectivement introduit une requête visant l'annulation du projet, sans que les motifs de cette démarche soient précisés.

Cette perspective survient alors que le coordonnateur régional du projet, Bassirou Mané, avait annoncé le lancement des travaux du module régional de Ndangalma au premier trimestre 2027, après l'ouverture des offres financières prévue le 3 novembre.

Le projet prévoit également la mise en place de centres de groupage et de 21 parcs agro-industriels dans les quatre régions de sa zone d'intervention, pour favoriser la transformation de produits agricoles.