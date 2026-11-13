Tunisie/Egypte: Ligue des champions - Le Club Africain attendu au Caire pour défier le Zamalek

Le Club Africain entamera son parcours en Ligue des champions par un déplacement de taille en Égypte. Les hommes de Bab Jedid se rendront au Caire, le samedi 28 novembre, pour affronter le Zamalek au stade international du Caire, à l'occasion de la première journée de la compétition.

Cette affiche inaugurale mettra d'emblée les Clubistes face à un adversaire de premier plan sur la scène africaine. Un premier rendez-vous important pour le représentant tunisien, qui aura à coeur de réussir son entrée en matière et de négocier au mieux ce déplacement face à l'un des poids lourds du football égyptien.