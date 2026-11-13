Sénégal: Pose de la première pierre d'une crèche à l'UCAD

Dakar — L'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar et l' l'Agence nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-Petits (ANPECTP) ont donné, jeudi, le coup d'envoi de la construction d'une crèche universitaire moderne, pensée pour faciliter la conciliation entre vie professionnelle et parentalité et cadre de recherche académique pour les étudiants des filières liées à la petite-enfance, a constaté l'APS.

La pose de la première pierre a été présidée par le professeur Alioune Badara Kandji, recteur de l'UCAD, en présence de Tabaski Ba Diagne, la directrice générale de l'ANPECTP, lors d'une cérémonie marquant la signature de l'avenant numéro un de la convention de partenariat entre les deux institutions.

"La crèche est une vieille doléance de la communauté", a souligné le recteur relevant que la garde des enfants des milliers agents de l'UCAD dans des conditions optimales permet d"'améliorer leur performance".

Au-delà de la simple garderie, l'autorité universitaire a mis en exergue la vocation scientifique de l'édifice, qui servira de "laboratoire", de "terrain de stage aux étudiants inscrits dans les filières liées à la petite enfance, notamment la psychologie, la sociologie, les sciences de l'éducation, la nutrition ou encore la pédiatrie".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le recteur a également fait savoir que l'infrastructure permettra aux chercheurs d'initier des programmes d'études dédiés.

La directrice générale de l'ANPECTP, Tabaski Ba Diagne, a pour sa part salué la convergence de vues entre les deux entités pour la valorisation du capital humain, conformément aux orientations de l'État consignés dans l'Agenda Sénégal 2050.

"Le socle du capital humain repose sur les tout-petits", a-t-elle soutenu, ajoutant que l'accord signé avec le rectorat de l'UCAD va constituer une solution aux besoins de formation des professionnels du secteur, tout en soulageant les travailleurs.

"Un agent qui bénéficie d'une solution de garde pour son enfant sera plus performant dans l'exercice de ses fonctions", a-t-elle indiqué.

La construction de l'infrastructure est entièrement financée par l'ANPECTP et répond aux normes de sécurité modernes. Elle sera également ouverte aux populations des quartiers riverains, matérialisant ainsi la mission de service à la communauté des deux institutions.