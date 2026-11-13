Sénégal: La Police nationale appelée à maintenir sa mobilisation au-delà des JOJ Dakar 2026

12 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le directeur général de la Police nationale, Mame Seydou Ndour, a appelé les forces de police à poursuivre leur mobilisation au-delà des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, qui s'achèvent vendredi, tout en saluant leur engagement et l'efficacité du dispositif sécuritaire déployé pour l'événement.

"Jusque-là, tout se passe très bien en ce qui concerne la prise en charge sécuritaire. Nous sommes satisfaits du travail accompli, mais nous en exigeons davantage", a-t-il dit, appelant les policiers à maintenir leur engagement au-delà des JOJ.

Mame Seydou Ndour effectuait, jeudi, une visite au poste de commandement opérationnel installé au sein de l'École nationale de formation de la Police nationale, à Dakar.

"Je suis venu rendre visite à mes hommes pour leur adresser un message de soutien et d'encouragement, mais aussi pour les remobiliser autour de l'essentiel, à savoir la sécurisation des JOJ et des événements connexes", a-t-il déclaré au terme de sa visiteLe chef de la sécurité publique nationale a salué le travail des équipes opérationnelles, notamment celui du commissaire central de Dakar, responsable du poste de commandement opérationnel de la capitale et de celui du commissaire central de Saly (ouest).

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"Les JOJ ont permis de montrer une facette importante de la sécurité que nous utilisons quotidiennement, mais que les populations ne connaissent pas toujours", a-t-il dit, estimant que "ces Jeux constituent une occasion de mettre en évidence les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité sénégalaises, ainsi que les efforts consentis par le pays dans le domaine de la sécurité".

Mame Seydou Ndour a également mis en avant l'apport des technologies dans la conduite des opérations de sécurisation, citant notamment l'utilisation des drones et des images aériennes pour le suivi des opérations et la gestion de la circulation.

Le directeur général de la Police nationale a enfin invité les policiers à maintenir leur vigilance et à poursuivre leur mission de sécurisation des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national.

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