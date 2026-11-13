Sénégal: Sédhiou - Lancement des pré-assises citoyennes sur les droits des femmes et des filles

Sédhiou — La Chambre des métiers de Sédhiou a abrité, jeudi, un atelier de formation dans le cadre des pré-assises nationales citoyennes sur les droits des femmes et des filles au Sénégal, a constaté l'APS.

Organisé par l'association JGEN Sénégal (Women Global Entrepreneurship), l'atelier a réuni des points focaux, des superviseurs et des personnes-ressources de la région. Il vise à renforcer les capacités des participants sur les outils de collecte de données, la méthodologie des assises ainsi que les résultats attendus.

Pour la directrice exécutive de JGEN Sénégal, Maïmouna Astou Yade, cette formation "doit permettre aux participants de recueillir les préoccupations des femmes et de formuler des conclusions à soumettre aux autorités".

Les échanges ont porté notamment sur l'accès à la justice, la suppression des dispositions discriminatoires dans les lois et règlements, particulièrement dans le Code de la famille, l'autonomisation économique et sociale des femmes, l'accès au foncier ainsi que les enjeux environnementaux.

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"Cette rencontre est aussi un moyen pour les femmes de Sédhiou de s'exprimer et de faire ressortir les contraintes qu'elles rencontrent dans leur environnement", a-t-elle ajouté.

Mme Yade a en outre indiqué que ces échanges permettront aux autorités de mieux cerner les réalités vécues par les femmes dans la région, notamment en matière de libertés et de droits.

De son côté, la cheffe du service départemental de la Famille, Nadiakhanko Sané, a salué cette initiative inclusive, estimant que les décisions concernant les femmes doivent être prises avec leur participation.

Elle a signalé les difficultés auxquelles les femmes sont confrontées localement.

À l'issue des consultations, les femmes de Sédhiou élaboreront un document regroupant leurs principales doléances afin d'orienter et de faciliter les interventions futures des autorités.