Sénégal: 'Dundal JOJ' - Le Village des jeux traditionnels délocalisé à la MAC de Louga

Louga, 12 nov (APS) - Le Centre culturel régional a délocalisé jeudi le Village des jeux traditionnels à la Maison d'arrêt et de correction (MAC) de Louga, dans le cadre du programme "Dundal JOJ", une initiative visant à promouvoir et à valoriser les pratiques ludiques traditionnelles auprès des jeunes en situation de détention.

"Nous avons proposé un programme d'animation autour des jeux traditionnels au profit des jeunes détenus, notamment le jeu de la bougie, le jeu de l'oeuf, la course en sac, le +Mbegué+ Samba Ndiaye, le jeu de pénalty et le +tak beut+", a expliqué la directrice du Centre culturel régional de Louga, Ndèye Gnagna Diallo.

"Cette initiative de collaboration avec l'administration pénitentiaire traduit la volonté de faire de la culture un levier de préparation à la réinsertion sociale", ajoute-t-elle en présence du directeur de la MAC de Louga, Idrissa Baldé et ses collègues.

"Nous nous sommes dit que la culture doit être un levier de réinsertion sociale. C'est pourquoi nous avons décidé de délocaliser le Village des jeux traditionnels à la MAC, afin de permettre aux jeunes détenus de découvrir ces jeux, mais également de les sensibiliser à leur importance et de leur parler de l'actualité des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), a-t-elle encore souligné.

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Mme Diallo a indiqué que cette démarche vise également la valorisation d'un patrimoine ludique transmis de génération en génération. "Ces jeux, a-t-elle rappelé, étaient autrefois pratiqués par les parents pour inculquer aux enfants des valeurs morales et des leçons de vie".

Le directeur de la MAC, le lieutenant Idrissa Baldé, après avoir remercié la directrice du Centre culturel pour la franche collaboration entre leurs services, a estimé que "ces jeux dépassent la simple occupation du temps pour les détenus".

Ces activités constituent, selon lui, "un véritable outil de médiation éducative et psychosociale", favorisant "l'apprentissage de la vie en collectivité et le respect des règles".

Outre la ville de Louga, le Centre culturel régional a également étendu ce programme à d'autres localités de la région.

L'équipe du Centre culturel a ainsi mené une opération de recensement des jeux traditionnels à Sagatta Gueth (Kébémer), suivie d'une animation culturelle assurée par les enfants de la commune. Elle s'est également rendue à Dahra Djolof (Linguère) pour organiser des séances de " kassak" et mettre en lumière l'histoire de cette ville.

Ndèye Gnagna Diallo s'est par ailleurs réjouie de la mobilisation autour de cette initiative, marquée par la participation de plusieurs établissements scolaires environnants, notamment lors de la clôture des activités du Village des jeux traditionnels.

Elle a particulièrement salué l'accompagnement de l'Inspection d'académie de Louga ainsi que la participation des différentes écoles aux activités organisées dans le cadre de ce programme.