Afrique: Sénégal-Soudan (4-1) - De la magie dans l'air au stade Léopold Sédar Senghor

Il aura fallu attendre la seconde période pour voir les Lions rugir véritablement. Bousculé dans le jeu et peu inspiré avant la pause, le Sénégal a finalement déroulé face au Soudan (4-1). Une large victoire qui rapproche un peu plus les hommes de Patrick Vieira de la qualification pour la CAN 2027 au Kenya, Tanzanie et Ouganda.

Les Lions ont pourtant trouvé la faille à la demi-heure de jeu. Sur une frappe d'Ibrahima Mbaye, le gardien soudanais relâche le ballon. À l'affût, Nicolas Jackson en profite pour pousser le cuir au fond des filets. Mais cet avantage ne dure pas. Le Soudan réagit et revient au score grâce à Abdalla, qui élimine facilement le capitaine Kalidou Koulibaly d'un crochet avant d'ajuster Yehvann Diouf. La passivité de la défense sénégalaise est assez déconcertante. Les Lions sont rejoints au score par des Soudanais affamés qui recollent à 1-1, tenant tête aux doubles champions d'Afrique.

Cette première période est loin d'être maîtrisée par les partenaires de Dion Lopy, imposant au milieu. Malgré quelques séquences intéressantes, le jeu manque de fluidité, les enchaînements sont approximatifs et les occasions franches se font rares. À la pause, le Sénégal peine encore à imposer son rythme face à une équipe soudanaise accrocheuse.

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Les Lions cliniques en seconde période

Le retour des vestiaires change le scénario. Plus entreprenants, plus justes dans leurs enchaînements, les Lions haussent le ton. Boulaye Dia donne de l'air aux siens en reprenant de la tête un centre délicieux de Diouf (61'). Le break est fait, et le Sénégal peut enfin jouer avec davantage de sérénité.

Dès lors, les espaces s'ouvrent et le collectif sénégalais se libère. Iliman Ndiaye régale par son travail et sa percussion avant de servir Ibrahima Mbaye, qui s'offre le troisième but de la partie. Le jeune attaquant, déjà impliqué sur le premier but, confirme sa superbe prestation et s'impose comme l'un des grands hommes de cette soirée.

L'heure de jeu a marqué le début du naufrage des « Crocodiles du Nil » qui ont concédé deux buts en l'espace de trois minutes.Mais cette soirée de retrouvailles avec le stade Léopold Sédar Senghor ne pouvait être pleinement magique sans un dernier coup d'éclat.

Pathé Mboup s'est chargé de l'offrir dans les dernières minutes. Entré en cours de partie, l'ancien jeune participant au clip « Magic in the Air » trouve lui aussi le chemin des filets pour sa première sélection avec les Lions. Une entrée en scène remarquée pour le Brestois, comme un clin d'oeil à cette chanson devenue l'un des hymnes des grandes fêtes du football. Le Sénégal parachève ainsi son succès avec quatre réalisations.

Après une première période laborieuse, les Lions ont donc fini par faire parler leur supériorité. Avec ce succès (4-1), ils portent provisoirement leur total à sept points et prennent la tête du groupe J, dans l'attente de la rencontre entre le Mozambique et l'Éthiopie ce vendredi.

Les regards sont désormais tournés vers Khartoum pour le match retour. Dès lundi à 13 heures, une nouvelle victoire face au Soudan pourrait permettre au Sénégal de valider son billet pour la phase finale de la CAN 2027 à deux journées de la fin des éliminatoires. Les Lions ont fait le plus dur. Il leur reste à terminer le travail.