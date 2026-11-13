Sénégal: Senny Camara, la kora au féminin, en concert à l'Institut français de Dakar

L'Institut français de Dakar accueillera l'artiste Senny Camara, autrice-compositrice-interprète et instrumentiste, pour un concert prévu le 21 novembre à 21 heures. La représentation promet de conjuguer modernité et traditions ancestrales, selon un communiqué de l'institution.

Née à Dakar et élevée à Tataguine, au coeur de la culture sérère, Senny Camara est présentée comme une figure audacieuse de la scène musicale contemporaine. Issue d'une famille non-griot, elle s'est affranchie des conventions sociales et culturelles pour suivre sa vocation musicale.

Elle fait aussi partie du cercle très restreint des femmes qui maîtrisent la kora, cette harpe-luth mandingue emblématique, historiquement réservée aux hommes.

Un parcours marqué par la ténacité

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Elle a commencé par la guitare. À 22 ans, elle trouve à Mbour un maître d'accord qui lui enseigne la kora. Elle perfectionne ensuite son art à l'École nationale des arts de Dakar, puis au Conservatoire de Saint-Denis. Son parcours, souligne le communiqué, témoigne d'une ténacité exemplaire et d'un engagement profond pour l'émancipation des femmes.

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Une signature sonore de la kora de Senny est à cheval entre héritage et modernité. Lauréate des Aga Khan Music Awards (AKMA), Senny Camara propose une musique afro-folk-blues, méditative et envoûtante. Elle chante en wolof, sérère, peul et mandingue, et marie la pureté de la kora à des sonorités contemporaines. Elle s'affirme ainsi comme un pont entre les rituels ancestraux et la scène internationale.