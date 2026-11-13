Ile Maurice: Isla Padel - Le dernier M1000 promet une lutte ouverte

Le dernier grand rendez-vous de la saison réunit 65 équipes à Grand-Baie, avec plusieurs prétendants au titre et des associations inédites. Le tirage au sort a réservé des confrontations prometteuses chez les hommes comme chez les dames. Après une année marquée par l'alternance des vainqueurs, les favoris devront une nouvelle fois défendre leur statut face à une concurrence mauricienne et réunionnaise relevée.

Une finale entre Mathieu Vallet et Amaury De Beer, d'un côté, Olivier Couacaud et Jake Lam Hau Ching, de l'autre ? Le scénario est possible, puisque les deux premières têtes de série ont été placées dans des moitiés opposées du tableau masculin. Mais le tirage du M1000 d'Isla Padel, effectué mardi 10 novembre, a également réservé plusieurs obstacles susceptibles de contrarier leurs ambitions.

Vallet et De Beer arrivent à Grand-Baie avec des arguments solides. Vainqueurs du P500 de Champ-Fleuri à La Réunion début octobre, ils ont confirmé leur bonne entente en remportant le M500 de Moka Rangers sans abandonner un set. Leur régularité en fait naturellement l'une des paires les plus attendues de ce dernier grand tournoi de l'année.

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Ils pourraient toutefois retrouver sur leur route Alexandre Pichon de Bury et Paul Soubies, têtes de série numéro trois, dans une éventuelle demi-finale. Une confrontation qui aurait un parfum de revanche pour Soubies, battu par le duo mauricien en finale du P500 à Saint-Denis.

Dans l'autre moitié, Olivier Couacaud retrouve Jake Lam Hau Ching, avec lequel il avait remporté le M500 de Terres Brunes en juillet. Leur association figure parmi les principales candidates au titre, mais devra notamment surveiller Benoît Théard et Mickael Grenier, têtes de série numéro quatre, ainsi que Pierre Gadait et Paul-Henry Teyssèdre, finalistes du M1000 de Caña Beau Plan.

Une éventuelle confrontation entre Couacaud et Grenier ne manquerait pas d'intérêt. Le Réunionnais faisait partie de la paire victorieuse face à Couacaud et Nicolas Legros lors de la finale masculine de l'Island Padel Cup, début octobre.

Des associations à découvrir

Cette dernière étape intervient au terme d'une saison durant laquelle aucune paire n'a réussi à remporter deux M1000. Mathieu Vallet et Olivier Couacaud ont chacun décroché deux titres masculins, mais avec des partenaires différents. Le premier s'était imposé à Cascavelle avec le second, avant de gagner à RM Club Grand-Baie avec De Beer. À Caña, Olivier Couacaud avait ensuite triomphé aux côtés de son frère Enzo, absent cette fois des engagements.

Le tableau féminin présente une configuration tout aussi intéressante. L'absence de Magaly Schaffo, lauréate en juin avec Marinne Giraud, et celle d'Anna-Blue Houareau, victorieuse à Caña avec Laura Koenig, laissent plusieurs candidates face à une belle occasion de s'illustrer.

Alice Danjoux et Laura Koenig, déjà sacrées ensemble à Cascavelle en mars, ont hérité du statut de têtes de série numéro un. Koenig possède d'ailleurs deux titres M1000 cette saison et pourrait devenir la première joueuse à en décrocher trois.

La concurrence s'annonce néanmoins sérieuse. Cécile Park et Céline Desvaux de Marigny occupent la deuxième place parmi les favorites, devant Kate Foo Kune et la Réunionnaise Ludivine Grondin.

La présence de Foo Kune mérite une attention particulière. Forte de trois titres M500 remportés en moins de deux mois avec trois partenaires différents, la Mauricienne tentera de prolonger sa réussite dans une compétition d'un niveau supérieur.

Marinne Giraud, couronnée à Moka Rangers avec Foo Kune, change également de partenaire pour s'associer à Coline Aumard. Leur paire, tête de série numéro quatre, pourrait jouer un rôle important dans la partie haute du tableau.

Grand-Baie attend ses champions

Le nombre d'engagés témoigne de l'intérêt suscité par cette dernière étape : 49 équipes masculines et 16 féminines sont inscrites. Les qualifications hommes étaient programmées jeudi soir, avant l'entrée en lice du tableau principal vendredi. Les dames disputeront leurs rencontres samedi.

Les finales se joueront sur le court numéro un, à 17 h chez les dames et à 18 h chez les hommes.

Après les sacres de Cascavelle, Grand-Baie et Caña Beau Plan, Isla Padel désignera les derniers champions M1000 de 2026. Vallet, De Beer, Couacaud et leurs principaux rivaux ont déjà montré ce dont ils étaient capables cette saison. Reste à voir quelles associations sauront répondre présentes lors des rendez-vous décisifs.

M1000 Isla Padel

La Réunion présente ses prétendants à Grand-Baie

La délégation réunionnaise ne vient pas simplement compléter les tableaux du dernier M1000 de la saison. Plusieurs de ses représentants figurent parmi les principales têtes de série, avec des classements français qui témoignent de leur expérience. Leur présence promet une opposition relevée aux meilleures paires mauriciennes.

Le poids de cette délégation apparaît clairement à la lecture du tirage au sort. Chez les hommes, trois des cinq premières têtes de série comptent au moins un joueur disposant d'un classement français. Une particularité qui pourrait peser lourd dans la course au titre.

Le règlement de la Mauritius Padel League prévoit en effet une équivalence pour les joueurs classés en France. Benoît Théard et Alexandre Pichon de Bury, tous deux situés dans le Top 100 français, bénéficient ainsi du rang 1 pour établir les têtes de série. Mickael Grenier, Paul Soubies et Paul-Henry Teyssèdre font également partie des joueurs concernés par ce système.

Leurs associations s'annoncent particulièrement intéressantes. Pichon de Bury et Soubies occupent la troisième place parmi les favoris, tandis que Théard et Grenier figurent au quatrième rang. Gadait et Teyssèdre complètent ce groupe de prétendants, en cinquième position.

Plusieurs de ces joueurs connaissent déjà bien le circuit mauricien. Teyssèdre avait notamment remporté le M1000 d'Urban Sport Black River en novembre 2025 avec Giovanni Romeo, confirmant la capacité des paires réunionnaises à s'imposer lors des grands rendez-vous disputés à Maurice.

Chez les dames, l'attention se portera notamment sur l'association entre Kate Foo Kune et Ludivine Grondin. La Mauricienne, quatrième au classement national lors du recalcul du 2 novembre, retrouve une partenaire réunionnaise bénéficiant d'un rang équivalent de cinq. Leur paire figure parmi les trois premières têtes de série.

Elsa Jacques, associée à Margaux Samuelian, et le duo Frédérique Maillot-Emmanuelle De La Vergne apportent également une représentation féminine disposant de références dans le classement français.

Quelques semaines après l'Island Padel Cup, ce rendez-vous à Grand-Baie offrira une nouvelle occasion de mesurer les forces en présence. Cette fois, les ambitions seront celles des paires, avec des associations parfois inédites et un titre M1000 à conquérir.