Afrique: Éliminatoires de la CAN 2027 - Pathé Mboup, Paul Mendy et Massiré Sylla savourent leur première sélection en équipe nationale A

Dakar — Les nouveaux internationaux sénégalais Pathé Mboup, Paul Mendy et Massiré Sylla se sont réjouis de leur première convocation en équipe nationale A, après la victoire obtenue par le Sénégal aux dépens du Soudan, jeudi, à Dakar, pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027.

Entré dans le match à la 86e mn, en remplacement de Nicolas Jackson, l'un des buteurs, Paul Mendy a toutefois savouré son baptême du feu chez les Lions. "C'est un rêve devenu réalité", a-t-il dit.

"Je suis content, c'est une fierté. C'est un rêve qui se réalise, celui d'intégrer l'équipe A du Sénégal. L'ambiance a été belle (...) Nous demandons au public de continuer à nous soutenir. Nous ferons de notre mieux pour le rendre heureux", a ajouté le jeune international.

Mendy, joueur de Cagliari (Italie), salue la prestation des Lions. "Nous avons suivi les consignes du coach. La première période a été difficile, mais nous avons su la gérer. Je suis content de cette belle prestation", a-t-il dit.

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Massiré Sylla, resté sur le banc pendant toute la durée du match, est tout de même heureux de sa première convocation en équipe nationale A. Il se réjouit de l'opportunité de côtoyer des joueurs expérimentés comme Kalidou Koulibaly.

"C'était un rêve pour moi de venir jouer en équipe A. Je n'ai pas joué le match mais je suis là pour acquérir de l'expérience. J'en suis heureux", a réagi le défenseur central de l'Union Saint-Gilloise (Belgique).

"L'ambiance a été extraordinaire. Ce n'est pas l'ambiance des stades d'Europe. Je n'en revenais pas, j'étais étonné", a-t-il ajouté.

Pathé Mboup a participé activement à la victoire des Lions. Il a marqué le quatrième but. "Nous allons continuer à travailler. Je veux gagner des trophées avec le Sénégal", a assuré l'attaquant du Stade brestois (France).