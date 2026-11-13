Afrique: Éliminatoires de la CAN 2027 - Pathé Mboup, Paul Mendy et Massiré Sylla savourent leur première sélection en équipe nationale A

13 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les nouveaux internationaux sénégalais Pathé Mboup, Paul Mendy et Massiré Sylla se sont réjouis de leur première convocation en équipe nationale A, après la victoire obtenue par le Sénégal aux dépens du Soudan, jeudi, à Dakar, pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027.

Entré dans le match à la 86e mn, en remplacement de Nicolas Jackson, l'un des buteurs, Paul Mendy a toutefois savouré son baptême du feu chez les Lions. "C'est un rêve devenu réalité", a-t-il dit.

"Je suis content, c'est une fierté. C'est un rêve qui se réalise, celui d'intégrer l'équipe A du Sénégal. L'ambiance a été belle (...) Nous demandons au public de continuer à nous soutenir. Nous ferons de notre mieux pour le rendre heureux", a ajouté le jeune international.

Mendy, joueur de Cagliari (Italie), salue la prestation des Lions. "Nous avons suivi les consignes du coach. La première période a été difficile, mais nous avons su la gérer. Je suis content de cette belle prestation", a-t-il dit.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Massiré Sylla, resté sur le banc pendant toute la durée du match, est tout de même heureux de sa première convocation en équipe nationale A. Il se réjouit de l'opportunité de côtoyer des joueurs expérimentés comme Kalidou Koulibaly.

"C'était un rêve pour moi de venir jouer en équipe A. Je n'ai pas joué le match mais je suis là pour acquérir de l'expérience. J'en suis heureux", a réagi le défenseur central de l'Union Saint-Gilloise (Belgique).

"L'ambiance a été extraordinaire. Ce n'est pas l'ambiance des stades d'Europe. Je n'en revenais pas, j'étais étonné", a-t-il ajouté.

Pathé Mboup a participé activement à la victoire des Lions. Il a marqué le quatrième but. "Nous allons continuer à travailler. Je veux gagner des trophées avec le Sénégal", a assuré l'attaquant du Stade brestois (France).

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.