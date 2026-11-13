Sénégal: Equipe nationale - Yehvann Diouf salue le parcours d'Édouard Mendy après sa retraite internationale

Dakar — Le gardien de but sénégalais Yehvann Diouf a salué le parcours d'Édouard Mendy avec l'équipe nationale, estimant que l'ancien portier des Lions, qui a annoncé sa retraite internationale à 34 ans, mériterait une reconnaissance à la mesure de sa contribution au football sénégalais.

"C'est le meilleur gardien de l'histoire du Sénégal, l'un des meilleurs gardiens de l'histoire du football africain, si ce n'est le meilleur", a déclaré Yehvann Diouf, jeudi, après la victoire (4-1) des Lions contre le Soudan, en match comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027.

Le portier sénégalais a également évoqué la nécessité de célébrer le parcours des anciens internationaux qui mettent fin à leur carrière en sélection.

"Pour lui et pour les autres anciens qui vont arrêter, il leur faut quelque chose de grandiose, à l'image de ce qu'ils ont fait en sélection. On espère qu'il aura d'autres hommages", a-t-il ajouté.

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Le portier d'Al-Ahli, en Arabie saoudite, Édouard Mendy, a été honoré par la Fédération sénégalaise de football (FSF) en marge de cette rencontre disputée au stade Léopold-Sédar-Senghor de Dakar. Présent dans les tribunes, l'ancien gardien des Lions a été chaleureusement acclamé par le public avant de recevoir des tableaux commémoratifs célébrant ses 60 sélections avec l'équipe nationale.

Édouard Mendy a annoncé le 13 septembre dernier la fin de sa carrière internationale dans une vidéo dans laquelle il est revenu sur son parcours avec les Lions.

Présent en sélection depuis septembre 2018, le gardien d'Al-Ahli, en Arabie saoudite, a remporté deux Coupes d'Afrique des nations (CAN) et disputé deux phases finales de Coupe du monde avec le Sénégal.

Il figure également parmi les dix nommés pour le Trophée Yachine 2026, qui récompense le meilleur gardien de l'année dans le cadre de la cérémonie du Ballon d'Or organisée par le magazine France Football.