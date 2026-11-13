Afrique: Eliminatoires CAN 2027 - Le coach du Soudan promet des ajustements tactiques au match retour

12 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'entraîneur de l'équipe nationale du Soudan, James Kwesi Appiah, a promis, jeudi à Dakar, d'apporter des "ajustements tactiques" et quelques changements dans son équipe en perspective du match retour contre le Sénégal, lundi à Juba, au Soudan du Sud voisin, comptant pour la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027.

Le Soudan s'est lourdement incliné (1-4) face au Sénégal lors de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2027 au stade Léopold-Sédar-Senghor de Dakar.

"Ce sera difficile encore une fois, on le sait. On va essayer de rectifier l'équipe, de corriger certaines choses, d'opérer quelques changements sur le plan tactique et puis on verra ce que ça va donner", a déclaré le technicien soudanais en conférence de presse après la rencontre.

"Le Sénégal est une équipe avec beaucoup de variété et beaucoup de qualité dans son effectif. Après la première mi-temps, on savait qu'avec la qualité de cette équipe et sa profondeur de banc, cela allait être très difficile pour nous en deuxième période", a expliqué James Kwesi Appiah.

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Le technicien ghanéen a également souligné les difficultés de son équipe à "rivaliser avec les grandes sélections africaines, en raison du manque de championnat national et du nombre limité de joueurs évoluant dans des compétitions de haut niveau".

Il a par ailleurs relevé la "stabilité de l'effectif sénégalais au cours des trois ou quatre dernières années", estimant que les changements intervenus dans l'encadrement technique n'ont pas forcement modifié "la qualité et l'ossature" de l'équipe.

"Le Sénégal garde une ossature assez fournie et ce sont toujours les mêmes joueurs. Malgré le changement de staff, l'équipe reste pratiquement la même", a-t-il fait observer.

Le Sénégal se déplacera à Juba, capitale du Soudan du Sud pour y affronter le Soudan, lundi à 13h GMT.

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