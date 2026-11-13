Afrique: Eliminatoires CAN 2027 - Les Lions saluent la réaction collective et appellent à maintenir le même état d'esprit à Juba

Dakar — Les internationaux sénégalais Iliman Ndiaye, Dion Lopy, Pape Gueye et Yehvann Diouf ont salué la réaction de l'équipe nationale après sa victoire (4-1) face au Soudan, jeudi à Dakar, en match comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027, tout en appelant à maintenir la même détermination lors du match retour, lundi à Juba, au Soudan du Sud.

"En première période, nous menions 1-0, mais ensuite nous nous sommes un peu endormis. En deuxième mi-temps, nous avons fait le nécessaire pour aller chercher la victoire", a expliqué Iliman Ndiay.

L'attaquant sénégalais a également salué l'engouement des supporters présents au stade Léopold Sédar Senghor, estimant que leur soutien a contribué à remobiliser l'équipe.

"C'était super, le peuple était derrière nous, ils ont poussé. C'est comme ça que nous avons eu le courage de réagir pour aller chercher la victoire", a-t-il ajouté, rappelant que l'objectif des Lions reste de gagner tous leurs matchs afin de décrocher la qualification.

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De retour en sélection après une période d'absence, Dion Lopy s'est réjoui de retrouver les Lions avec une victoire. "Je suis de retour avec une belle victoire. Ça fait plaisir. On ne peut pas espérer mieux. Mais ce n'est pas parce que nous avons gagné ici que ce sera facile là-bas. Tout dépendra de ce que nous allons montrer à Juba", a-t-il déclaré.

Le milieu de terrain a insisté sur la nécessité de poursuivre le travail et de corriger les insuffisances constatées lors de cette rencontre.

"Il faut qu'on travaille davantage et qu'on améliore certaines choses. J'espère que nous garderons le même état d'esprit et que nous marquerons encore des buts à Juba. J'espère aider l'équipe. C'est elle qui compte, pas moi", a-t-il souligné.

Pape Gueye, qui sera disponible pour le match retour après avoir purgé sa suspension pour cumul de cartons, a également salué la prestation collective et l'apport des nouveaux joueurs.

"Ça fait plaisir, on devait montrer un bon visage. On a bien joué et, après le deuxième but, on a enchaîné. Les nouveaux ont fait une bonne entrée", a-t-il indiqué.

Pour le milieu de terrain de Villarreal (Espagne), la manche retour "sera plus compliquée, mais il faudra tout donner pour s'imposer et se qualifier le plus rapidement possible". Gueye n'a pas manqué de remercier les supporters pour leur mobilisation et leur soutien.

De son côté, le gardien Yehvann Diouf s'est réjoui de retrouver le stade où le football sénégalais a vécu plusieurs moments historiques. Il a notamment évoqué l'accessibilité de l'enceinte pour les supporters, comparativement au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio.

"C'est un stade historique du Sénégal, c'est la maison où se sont passées des choses historiques et c'est plus facile pour les gens de venir ici que d'aller à Diamniadio. On était contents de jouer ici, personnellement j'avais hâte et gagner ce match, c'est génial", a-t-il confié.

Le portier sénégalais de l'OGC Nice en France a toutefois appelé ses coéquipiers à rester vigilants face au Soudan lors de la manche retour.