Sénégal: CAN 2027 - Patrick Vieira : 'Le prochain match sera différent, dans son approche'

12 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les Lions devront adopter une "approche différente" face aux Crocodiles du Nil du Soudan, lundi à Juba (Soudan du Sud), en match retour des éliminatoires de la CAN 2027, en tenant compte des caractéristiques du terrain, a déclaré jeudi à Dakar l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, Patrick Vieira, qui a appelé ses joueurs à faire preuve davantage de constance tout au long de la rencontre.

"Le prochain match sera différent, dans son approche et en fonction du terrain sur lequel nous allons évoluer. Nous devrons également prendre ces éléments en considération", a déclaré le technicien français, en conférence de presse, après la victoire du Sénégal lors de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027 face au Soudan (4-1).

"Durant la première demi-heure, nous avons été sérieux. Mais à partir du moment où nous avons marqué ce but, nous sommes entrés dans un rythme moins soutenu. Nous nous sommes quelque peu endormis et l'adversaire en a profité", a-t-il analysé.

Pour le coach, les Lions doivent "apprendre à conserver leur dynamique offensive même lorsqu'ils prennent l'avantage au tableau d'affichage".

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"Notre objectif est bien sûr de marquer des buts, mais aussi de continuer à jouer. C'est un état d'esprit que nous devons conserver. La prestation en deuxième période montre que l'équipe est sur la bonne voie ", a-t-il dit, en perspective de la prochaine rencontre de son équipe prévue lundi à 13h GMT contre le même adversaire.

Le sélectionneur a également salué l'expérience et la maturité des cadres, dont l'apport favorise l'expression des jeunes joueurs. Il a cité le capitaine Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, qui ont joué l'intégralité de la rencontre, ainsi que d'autres joueurs expérimentés du groupe.

"Nous n'avons pas seulement de grands joueurs, nous avons aussi de grands hommes. Leur expérience et leur maturité permettent justement aux jeunes joueurs de s'exprimer comme ils l'ont fait ce soir", a-t-il relevé.

Le Sénégal se déplacera à Juba pour affronter le Soudan, lundi, dans le cadre de la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2027.

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