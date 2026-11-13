Sénégal: Sécurisation des JOJ - Dakar exprime sa reconnaissance aux renforts internationaux

Dakar — Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé a fait part, jeudi à Dakar, de la reconnaissance du gouvernement du Sénégal aux renforts internationaux venus de France, d'Espagne des États-Unis et d'Interpol pour mettre leur savoir-faire au service de la sécurité de jeunes athlètes aux côtés des forces de défense et de sécurité sénégalaises.

"Au nom du chef de l'État, de l'ensemble du gouvernement et du peuple Sénégal, je fais part ma profonde et sincère gratitude aux renforts venus de France, d'Espagne, des États-Unis, d'Interpol et d'autres pays amis du Sénégal", a-t-il dit.

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique présidait la cérémonie de remise d'attestations et de cadeaux de reconnaissance aux renforts internationaux à l'initiative du Centre de coordination des opérations (CCO) du Comité national de coordination de la sécurité des Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 (CNS-JOJ).

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"Vous avez répondu présents quand le Sénégal vous a sollicités, vous avez quitté vos familles et vos unités pour mettre votre savoir-faire au service de la sécurité de jeunes athlètes venus du monde entier. Vous l'avez fait avec rigueur dans le respect de nos institutions et avec un sens, remarquable de la camaraderie", a-t-il indiqué.

Selon lui, la présence de ces éléments de sécurité étrangers illustre la valeur de la coopération internationale en matière de sécurité.

Mouhamadou Makhtar Cissé considère que "les menaces d'aujourd'hui ne connaissent pas de frontières, les réponses ne peuvent pas en connaître davantage".

Pour lui, les échanges d'informations, les opérations conjointes et la formation partagée vont renforcer les capacités de nos services. "Ce sont ces acquis que nous devons consolider durablement", a-t-il plaidé.

Le ministre de l'Intérieur a assuré que les attestations remises aux renforts internationaux expriment "la reconnaissance sincère" du Sénégal.

"L'héritage de ces jeux est celui d'une jeunesse qui aura pu rêver, concourir et célébrer en toute sécurité grâce à des femmes et des hommes qui ont veillé sur elle, il n'y a pas de plus belle récompenses", a-t-il dit à l'endroit des forces de défense et de sécurité sénégalaises et étrangères.

A l'en croire ces jeux olympiques de la jeunesse "marquent déjà l'histoire comme le premier événement olympique organisé sur le continent africain".

"Les JOJ ont montré la capacité du Sénégal et de l'Afrique à accueillir le monde dans le respect des standards mais aussi et surtout dans la sécurité, la joie et la fraternité", a magnifié M. Cissé, soulignant que les résultats obtenus lors de ces évènements sportifs "ne doivent rien au hasard".

"Ils sont le fruit d'une préparation minutieuse, d'une coordination exemplaire et d'un engagement de chaque instant", a fait valoir le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique.

Il n'a pas manqué de rendre un hommage appuyé aux forces de défense et de sécurité sénégalaises notamment le coordonnateur du CNS-JOJ par ailleurs Secrétaire général du ministère, Cheikh Niang qui a battu "un travail remarquable" pour parvenir à ce résultat salué par tous".

Le Coordonnateur du CNS JOJ a salué la contribution des membres des unités de renforts qui ont accompagné et soutenu le Sénégal dans la délicate mission de sécurisation des Jeux olympiques dans la jeunesse Dakar 2026 en alliant rigueur et sécurité.

"Sur le terrain, dans les salles de coordination comme dans les sites de compétition, vous avez travaillé aux côtés de vos homologues sénégalais avec respect, humilité et efficacité. Vous avez partagé vos méthodes, appris des nôtres et noué des liens qui dépasseront le cadre professionnel", a-t-il relevé.

A l'en croire cette coopération, pour garantir des jeux sûrs, a démontré qu'aucun pays ne peut, seul, relever tous les défis sécuritaires d'un événement mondial et que la confiance mutuelle est la meilleure des protections.

La coopération internationale dans ce domaine a permis aux partenaires stratégiques et pays amis du Sénégal de mettre à disposition de matériels au profit de l'Etat du Sénégal pour assurer la sécurisation des JOJ.

Il s'agit notamment de matériels de surveillance aérienne, de matériels de détection, de matériels de maintien de l'ordre qui ont été mis à la disposition des forces de sécurité sénégalaises par le biais de la coopération.