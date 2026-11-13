Tunisie: Budget 2027 Intérieur - Nouri annonce 780 MD en 2027 pour relancer l'action municipale

Tunis — Le ministre de l'intérieur, Khaled Nouri, a chiffré la relance municipale.

En 2027, 780 millions de dinars (MD) iront aux collectivités locales, accompagnés de recrutements, d'équipements et de nouveaux projets dans la propreté, les routes, la digitalisation, les marchés et les quartiers populaires.

L'action municipale "n'est pas moins importante que le volet sécuritaire", a-t-il lancé aux membres de l'ARP et du Conseil national des régions et des districts, vendredi à l'aube.

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La séance plénière conjointe examinait le budget de la mission du ministère de l'intérieur dans le projet de budget de l'Etat 2027.

Le constat de départ est sévère. Le secteur a traversé une crise structurelle, a rappelé le ministre, déplorant des services dégradés, une gestion fragilisée, des moyens financiers, logistiques et humains insuffisants, appui et formation défaillants.

Pour y répondre, le Fonds de transferts financiers de l'Etat aux collectivités locales versera les 780 MD aux municipalités. La Caisse des prêts et de soutien aux collectivités locales (CPSCL), dotée de 127,4 MD en 2027, continuera de financer les projets, d'accorder des aides exceptionnelles et d'accompagner techniquement les communes.

Elle les aidera aussi à évaluer leur capacité d'endettement et à passer des marchés groupés d'équipements.

Les routes passent en premier: 90 MD iront à leur modernisation. Dix MD financeront ensuite un système de vidéosurveillance national contre les dépôts sauvages de déchets, avec des sanctions dissuasives à la clé. Autres 10 MD, sous forme d'aides non affectées, permettront à 78 municipalités nouvellement créées de lancer leurs projets prioritaires.

M. Nouri a cité d'autres lignes de financement: 3,6 MD pour réhabiliter les marchés et dépôts municipaux, 3 MD pour réduire les nuisances des décharges (programme lancé en 2025), 2 MD pour recruter dans 29 municipalités et 1,8 MD pour la gestion des déchets et l'économie circulaire. Les quartiers populaires bénéficieront aussi de crédits.

Place ensuite au digital. Le ministère consacrera 6 MD à 68 maisons de services numériques créées sous la tutelle des municipalités à raison de 17 par an, pendant quatre ans.

Elles proposeront des services administratifs entièrement numérisés, aideront les citoyens dans leurs démarches, recevront plaintes et suggestions et encourageront le paiement électronique.

Leur but, cite le ministre, est rapprocher l'administration des citoyens, surtout dans les régions de l'intérieur et réduire la fracture numérique.

Les compétences manquent, le ministère recrutera donc 155 architectes en chef (47 déjà en poste), 145 ingénieurs en chef (résultats des concours dans les prochains jours) et 500 techniciens dont les besoins seront couverts en 2027.

l'objectif de ces recrutements étant d'accélérer les permis de bâtir et les lotissements, selon le ministre de l'intérieur.

Côté équipements, un marché groupé de 102 MD, au titre de 2026, dotera 200 municipalités de 465 engins et 7.300 conteneurs. La livraison étant prévue le mois prochain.

Tout en soulignant le succès des conteneurs enterrés à Kélibia et à Hammam Sousse, le ministre a annoncé un programme national de généralisation, en commençant par les municipalités les plus peuplées.

Nouri a enfin rappelé le passage de la gestion provisoire à la libre administration selon le Code des collectivités locales.

Les nouveaux textes sur les conseils locaux, régionaux, de districts et municipaux fixeront la suite en attendant la tenue des élections municipales et l'installation des conseils municipaux élus de manière à garantir l'harmonie entre l'action municipale et les plans de développement de l'Etat, dans le cadre de l'unité de l'Etat et du respect du texte de la Constitution.

Les travaux de la plénière conjointe reprendront vers 9h30 après la levée de la séance à 5h du matin, pour poursuivre l'examen des missions et des missions spéciales.