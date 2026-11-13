Tunisie: Budget 2027 de l'intérieur - Les élus des régions réclament plus de moyens

Tunis — Sécurité, communes, drogue, trois dossiers ont dominé la séance nocturne de la plénière conjointe des deux chambres, aux premières heures de vendredi, consacrée à la mission du ministère de l'intérieur dans le projet de budget 2027.

Les crédits atteignent 6.560 millions de dinars (MD), contre 6.239 MD en 2026. Soit une hausse de 5,1%.

Les membres du Conseil national des régions et des districts ont d'abord pointé le manque d'agents et d'équipements, la faiblesse des moyens des communes et des unités de sécurité, et des services à l'arrêt, faute de personnel.

Tout en soulignant que le rôle du ministère de l'intérieur ne se limite pas à la sécurité, la députée Houda Jelassi y voit "l'un des principaux symboles de la présence de l'Etat et de son prestige".

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Elle a dénoncé la mendicité croissante des enfants aux feux de signalisation et devant les cafés.Face à ces incivilités, elle a appelé à renforcer les patrouilles et à coordonner l'action avec les délégués à la protection de l'enfance et les services sociaux.

Elle a aussi réclamé de meilleures garanties pour les droits des détenus, le suivi des "dépassements individuels" de certains agents et la consécration de la reddition des comptes.

À Kébili, la spécificité géographique impose des moyens supplémentaires, a relevé le député Fathi Maali.

Il a décrit les conditions de travail des unités de sécurité et exigé des recrutements, des postes renforcés et des infrastructures améliorées, déplorant l'absence de véhicules pour transférer les détenus. Il a aussi plaidé pour les communes nouvellement créées.

Pour sa part, la députée, Rim Belhaj Mohamed, a réclamé des équipements pour les institutions sécuritaires et la régularisation de la situation des ouvriers municipaux, demandant s'il existe un plan national à ce propos .

Elle a en outre appelé à protéger les jeunes contre la drogue. Les chiens errants, a-t-elle alerté, menacent surtout les enfants et les personnes âgées.

Même constat à Sfax. Tout en rappelant que l'expansion urbaine complique l'accès aux services de sécurité, le député Néji Ben Kilani a demandé de revoir la carte sécuritaire et de créer une zone de sécurité supplémentaire.

Il a aussi mis en garde contre la consommation et la vente de drogue aux abords des établissements éducatifs, malgré les résultats obtenus par les unités de sécurité.

Les communes ont occupé une part importante dans les débats. Dans ce contexte, les députés ont déploré le manque de ressources humaines et logistiques, surtout dans les communes récentes.

Ils ont proposé de nouveaux arrondissements municipaux pour rapprocher l'administration du citoyen.

Ils ont également demandé la date des prochaines élections municipales et le remplacement des délégués, premiers délégués et secrétaires généraux manquants.

Autres revendications, réviser le statut des omdas et soutenir la police municipale chargée des marchés et du contrôle des espaces commerciaux.

S'adressant au ministère de l'intérieur, plusieurs intervenants ont réclamé l'accélération du projet de la carte d'identité et du passeport biométriques, des équipements pour les administrations locales, une révision des classifications administratives et le retrait des barbelés autour des sièges des unités de sécurité.

Reste le cap fixé, le budget s'inscrit dans le plan de développement 2026-2030 qui érige en priorités la lutte contre la criminalité, l'ordre public, la prévention des catastrophes naturelles et le soutien aux collectivités locales.

Selon le rapport des deux commissions parlementaires, le ministère prévoit de poursuivre le développement du système sécuritaire et d'épauler les structures locales.