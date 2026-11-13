Tunisie: Budget 2027 Intérieur - 3.900 recrutements et 13 MD pour la logistique sécuritaire

Tunis — Le ministère de l'Intérieur recrutera 3.900 agents en 2027. Sûreté nationale, garde nationale et protection civile en profiteront, a annoncé le ministre, Khaled Nouri.

S'adressant aux députés de l'assemblée des représentants du peuple (ARP) et aux membres du Conseil national des régions et des districts (CNRD), aux premières heures de vendredi, lors de la plénière conjointe consacrée au budget du ministère pour 2027, il a affirmé que la situation sécuritaire est "stable".

Il en a attribué le mérite aux unités sécuritaires et militaires qui protègent les frontières terrestres, maritimes et aériennes.

Tout en soulignant que la vigilance ne doit pas fléchir, Nouri a indiqué que 13 millions de dinars (MD) financeront l'achat de véhicules pour la sûreté et la garde nationales. Les unités de terrain les recevront selon leurs besoins réels.

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Les travaux de l'académie de police des sciences sécuritaires d'Enfidha se poursuivent. Ce "projet stratégique" formera des cadres de direction et de terrain capables de relever les nouveaux défis, a-t-il précisé.

Pour les agents, 12,6 MD iront à l'Office des logements des cadres actifs du ministère. Il achètera des terrains et construira des logements vendus à des prix adaptés à leur situation sociale. Le ministère étudie aussi la transformation de l'hôpital des forces de sécurité intérieure de La Marsa en hôpital universitaire.

La criminalité restera une cible prioritaire en 2027. Le ministère renforcera les capacités opérationnelles et numériques de ses unités face au blanchiment d'argent, aux paris sportifs illégaux et aux jeux d'argent en ligne.

Les stupéfiants, eux, imposent une "bataille nationale" qui dépasse le cadre sécuritaire classique, a martelé le ministre. dénonçant un fléau qui menace la stabilité sociale, surtout chez les jeunes.

Saisies et arrestations ne suffisent pas, a-t-il déclaré, plaidant en faveur d'une approche globale, à la fois éducative, culturelle, sanitaire, médiatique et législative.

L'école, la rue et la famille se trouvent en première ligne, au même titre que les aéroports, les ports et les frontières. Le ministère est passé de la riposte à l'anticipation, a-t-il assuré.

Nouri a ensuite cité l'action des unités contre la violence, le vol à l'arraché, la mendicité et les réseaux spécialisés dans le vol de bétail et de récoltes alors que la cueillette des olives approche. Aucune tolérance envers quiconque s'attaque aux moyens de subsistance des citoyens, a-t-il averti.

Sur la sécurité routière, des caméras et des radars intelligents contrôleront automatiquement les infractions dans le cadre de la stratégie nationale multisectorielle, a encore révélé le ministre.

La protection civile modernisera ses infrastructures, adoptera un nouveau système de gestion des alertes et disposera des avions bombardiers d'eau et des hélicoptères de sauvetage.

Tout en rappelant la pression que subissent ces unités, le ministre a cité 23.416 interventions en juillet, un record, et près de 300 incendies par jour les 21, 22 et 23 juillet courant.

Sur la migration irrégulière, le ministère travaille avec les structures nationales et internationales concernées, notamment, le Croissant-Rouge tunisien, pour intensifier les retours volontaires.

Du 1er janvier au 31 octobre 2026, 10.254 migrants irréguliers ont été rapatriés, et ce chiffre va augmenter, selon Khaled Nouri, soulignant que les unités resserrent le contrôle aux frontières et démantèlent les réseaux de traite dont les auteurs comparaissent devant la justice.

Et le ministre de conclure que "sécurité et stabilité relèvent d'une responsabilité nationale". Elles exigent une société soudée et des institutions qui avancent d'un même pas.