Sénégal: Diabète chez l'enfant - Les parents sensibilisés sur le suivi et le traitement des tout-petits

L'Association sénégalaise de soutien aux diabétiques (Assad) a organisé, le mardi 10 novembre, à Dakar, une conférence publique pour sensibiliser et encourager des parents d'enfants diabétiques. L'objectif, est de permettre aux enfants de vivre avec leur maladie sans problème.

«Diabète de l'enfant : gratuité, le programme Cdic se dévoile » est le thème de la conférence publique sur le diabète, organisée par l'Association sénégalaise de soutien aux diabétiques (Assad). « Les enfants atteints du diabète doivent pouvoir vivre leur maladie tout en ayant les mêmes chances de réussite que d'autres », a souligné les organisateurs. Pr Babacar Niang, coordonnateur du programme Changer le diabète chez les enfants (Cdic), a indiqué qu'au mois de septembre 2026, environ 1915 enfants atteints de diabète sont recensés.

Ils sont répartis entre Dakar, Thiès, Diourbel, Saint-Louis, Louga, Matam, Fatick, Kaolack, Tambacounda, Ziguinchor, Kolda et Kédougou. « C'est dans ce sens que 273 professionnels de santé ont été formés, 6 camps de diabète organisés au profit de 297 enfants. Ces activités pédagogiques visent à améliorer les soins des enfants atteints de diabète », a expliqué Pr Niang. Grâce aux efforts combinés de l'État et des partenaires, la mortalité des enfants et adolescents du diabète de type1 a baissé de 6,7% en 2016 à 2,6% en 2022.

Il a précisé que le programme Cdic travaille avec plusieurs partenaires publics-privés. « Nous oeuvrons pour accompagner les enfants vivant avec le diabète afin de faciliter leur transition vers une prise en charge adaptée à l'âge adulte. Nous voulons que vous engagiez davantage pour faciliter votre traitement. Ne soyez plus passifs », a-t-il conseillé.

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Pour sa part, Baye Oumar Gueye, président de l'Association sénégalaise de soutien aux diabétiques (Assad) a regretté « la rupture de continuité des soins entre un enfant suivi au Centre national hospitalier d'enfants Albert Royer et l'hôpital Abass Ndao ». Selon lui, cette situation ne facilite pas le suivi médical. D'ailleurs, si nécessaire, il promet la tenue d'un atelier afin d'y trouver une solution.

« Le malade est le plus grand perdant dans cette rupture de continuité des soins », s'est désolé M. Gueye. Cheikh Ahmet Tidiane Paye du laboratoire « Novo Nordisk », a rappelé que leur structure a mis à la disposition de l'Assad, 7 tonnes d'insuline stockées à la Pharmacie nationale d'approvisionnement (Pna). De son côté, Dr Seynabou Mbow de la Division de lutte contre les maladies non transmissibles au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique (Mshp) a promis de sensibiliser l'autorité sur la rupture de continuité des soins de certains enfants diabétiques. Des témoignages émus ont clôturé la rencontre illustrant le combat inlassable qu'abat l'Assad.