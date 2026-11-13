Sénégal: Entrée de l'IA dans le monde du travail - Mouhamadou Lamine Dianté préconise un cadre national d'accompagnement

À l'ouverture du séminaire consacré à l'intelligence artificielle et à l'intelligence humaine en entreprise, hier, jeudi 12 novembre 2026, à Dakar, le ministre du Travail, de la Fonction publique et de la Réforme du service public a plaidé pour une démarche concertée entre l'État, le patronat et les syndicats. Il propose un cadre national pour anticiper les mutations des métiers, renforcer les compétences et garantir la protection des travailleurs.

Le Sénégal doit se préparer aux transformations du monde du travail induites par l'intelligence artificielle (Ia). C'est le message porté par Mouhamadou Lamine Dianté, hier, à Dakar, à l'occasion de l'ouverture du séminaire organisé par le Conseil national du patronat (Cnp), en collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer. Pour le ministre du Travail, de la Fonction publique et de la Réforme du service public, l'Ia n'est plus une perspective lointaine : elle transforme déjà les économies, les entreprises, les administrations et les métiers.

Dès lors, l'enjeu est de savoir si le pays est suffisamment préparé pour anticiper et maîtriser cette évolution. « Le Sénégal doit être acteur de cette révolution et non spectateur de transformations décidées ailleurs », a déclaré M. Dianté, soulignant que les travailleurs sénégalais ne doivent pas être de simples consommateurs passifs de ces technologies.

Dans cette perspective, il a insisté sur la nécessité de dépasser l'opposition entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. « Il ne s'agit pas de remplacer l'homme par la machine, mais de donner à l'homme les moyens de faire mieux, de décider mieux et de créer davantage de valeur », a-t-il soutenu. Plutôt que de les opposer, le ministre estime que les capacités d'analyse et d'automatisation de l'Ia doivent être mises au service de l'intelligence humaine, notamment dans les domaines du discernement, de la créativité, de l'éthique et de la responsabilité.

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Pour permettre aux travailleurs de mieux maîtriser ces outils et d'en tirer profit, Mouhamadou Lamine Dianté a appelé à mettre l'accent sur l'emploi et le développement des compétences. Il préconise notamment d'investir dans la formation continue, les compétences numériques et l'accompagnement des reconversions professionnelles.

Cinq axes pour accompagner la transition

Les jeunes, les femmes et les catégories socioprofessionnelles les plus exposées aux mutations technologiques, a-t-il souligné, doivent bénéficier d'une attention particulière. « La transition numérique ne doit pas devenir un facteur d'exclusion, mais une opportunité de création de richesse, d'emploi et de progrès social », a-t-il insisté.

Pour traduire cette ambition en actions concrètes, Mouhamadou Lamine Dianté a proposé l'élaboration d'un cadre national d'anticipation et d'accompagnement de l'intelligence artificielle dans le monde du travail. Cette démarche devrait associer l'État, les organisations patronales et les centrales syndicales. Cinq priorités ont été identifiées : anticiper les mutations des métiers et des qualifications, former les travailleurs, protéger leurs droits, accompagner les entreprises et les administrations dans leurs transformations et renforcer le dialogue social.

Cette proposition s'inscrit dans les orientations de la Stratégie nationale de développement (Snd) 2025-2029, qui fait de l'accélération de la révolution numérique de l'économie un objectif stratégique. Le ministre a toutefois prévenu que la modernisation ne saurait se limiter à transposer les anciennes procédures sur des plateformes numériques. Elle suppose également de repenser les organisations et de simplifier les processus. « La performance économique et la justice sociale ne sont pas deux objectifs contradictoires ; elles doivent être les deux piliers d'une même ambition nationale », a-t-il précisé, insistant sur l'anticipation, la formation, l'innovation et la concertation entre les différents acteurs.