Sénégal: Financement de la formation professionnelle et technique - Le 3Fpt et l'Ansd dressent un bilan positif

Le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3fpt), l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) ont présenté, jeudi 12 novembre, les résultats d'une évaluation majeure. Entre 2016 et 2024, les investissements consentis ont permis d'accroître considérablement les capacités d'accueil et la qualité des offres de formation.

Pour tailler de nouveaux habits adaptés aux ambitions de l'agenda national de transformation « Sénégal 2050 », il fallait d'abord évaluer la garde-robe précédente. C'est par cette métaphore que Soulèye Kane, Directeur général du 3fpt, a résumé l'enjeu de l'atelier de restitution des résultats de l'évaluation du dispositif de financement des établissements de formation professionnelle et technique qui s'est tenu, hier, à Dakar.

Conduite par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) sur la période 2016-2024, cette étude indépendante vise à mesurer l'impact réel des fonds publics injectés dans le secteur, selon six critères rigoureux que sont la pertinence, la cohérence, l'efficacité, l'efficience, l'impact et la durabilité. Pour le Directeur général de l'Ansd, Abdou Diouf, ces résultats constituent « un précieux outil d'aide à la décision » permettant aux autorités d'avoir une lecture éclairée sur l'efficacité du dispositif et d'orienter les futurs financements.

L'évaluation a porté sur les quatre guichets d'intervention du 3fpt au profit des établissements publics. Les chiffres dévoilés par le secrétaire général du ministère de la Formation professionnelle et technique, Mamadou Camara Fall, témoignent d'un bond quantitatif et qualitatif notable. Il y a l'élargissement de l'accès.

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Sur ce point il y a la construction d'ateliers et la dotation en équipements conformes aux référentiels permettant de créer 4.783 postes de travail supplémentaires (soit une hausse de 207%). Ce qui a induit un accroissement de la capacité d'accueil de 156,6% et d'ouvrir 180 à 186 nouvelles filières. Il y a également, la gouvernance. Sur cet aspect, l'évaluation révèle que 82,6% des établissements ciblés ont élaboré et validé leur plan stratégique, avec un taux de mise en oeuvre effective de 98%.

L'adaptation des cursus n'a pas été en reste : de nouveaux référentiels de compétences, calqués sur les besoins émergents du marché, ont été élaborés dans 75,17% des cas. Enfin, la qualité pédagogique : 4.227 formateurs et acteurs du secteur ont vu leurs compétences renforcées, affichant un taux de satisfaction de 93,5%.

Par ailleurs, les acteurs entendent passer à la vitesse supérieure. « La séquence de 2034 nous convoque à former entre 500.000 et 700.000 techniciens au Sénégal », a rappelé Soulèye Kane, soulignant la nécessité d'éviter toute dispersion financière et de rationaliser les investissements.

À cet effet, M. camara a évoqué la suite à donner à cette étude. Pour le secrétaire général, une restitution n'a de sens que si elle éclaire l'action. Il a ainsi appelé à la mise en place d'un suivi rigoureux des recommandations, avec des échéances précises, tout en veillant à la maintenance des équipements acquis et à l'équité dans l'accès aux financements.