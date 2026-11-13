Sénégal: JOJ « DAKAR 2026 » - Une grande fête populaire pour célébrer la fin d'une aventure historique

Pour marquer la clôture des Jeux olympiques de la jeunesse (Joj) « Dakar 2026 », l'État organise, ce vendredi 13 novembre, à partir de 18 heures, une grande fête populaire à la Place de la Nation (ex-Obélisque), à Dakar.

Le Sénégal s'apprête à célébrer la fin d'une aventure olympique historique en terre africaine. Ce vendredi 13 novembre 2026, à partir de 18 heures, l'État du Sénégal organise une grande fête populaire à la Place de la Nation (ex-Obélisque), à Dakar, pour marquer la clôture des Jeux olympiques de la jeunesse (Joj) « Dakar 2026 ». Selon le communiqué de presse de la Primature publié hier, 12 novembre 2026, cette soirée réunira les athlètes, les délégations, les volontaires et les populations ayant contribué à cette première édition des Jeux organisée sur le continent africain.

À travers cette initiative, l'État du Sénégal entend également exprimer sa reconnaissance à la population sénégalaise, particulièrement à la jeunesse, pour son engagement citoyen, sa mobilisation et l'accueil réservé aux visiteurs venus des quatre coins du monde.

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La célébration sera marquée par des parades, des animations, un spectacle son et lumière ainsi qu'un grand concert réunissant plusieurs figures de la musique sénégalaise. Youssou Ndour, Omar Pène, Ismaël Lô, Wally Seck, Mia Guissé, Dip, Ash The Best, Nabashou, Dieyla, Pbs, Tarba Mbaye, Ibra Nadio, Ada Boy et Zo Flam figurent parmi les artistes annoncés.

Prévue à la Place de la Nation, anciennement Place de l'Obélisque, à Colobane, la manifestation sera accessible gratuitement. Le communiqué de la Primature annonce également la mise en place d'un dispositif de transfert par bus afin de faciliter la participation des populations.

Plusieurs points de ramassage seront aménagés dans Dakar et sa périphérie. Les lieux de rassemblement, les points de départ et les horaires des navettes seront communiqués à travers les canaux officiels.

Ainsi, au-delà de son caractère festif, cette soirée entend traduire la reconnaissance de l'État envers toutes les forces vives qui ont accompagné cette première édition africaine des Joj. Un rendez-vous placé sous le signe du partage, de la gratitude et de la célébration d'un moment historique pour le Sénégal et le mouvement olympique africain.