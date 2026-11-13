Sénégal: A Saint-Louis, les jeunes dénoncent les obstacles à l'accès aux services de santé

Les résultats d'un audit social mené par des auditrices citoyennes de l'ONG Jeunesse et Développement (JED) révèlent des difficultés persistantes d'accès des jeunes aux services de santé sexuelle et reproductive à Saint-Louis. Présentés jeudi 12 novembre au Lycée technique André Peytavin, ces constats ont donné lieu à un plaidoyer pour un meilleur accueil, davantage de confidentialité et des horaires de consultation adaptés.

Les jeunes ne se sentent pas toujours à l'aise dans les structures sanitaires. Entre horaires inadaptés, problèmes de confidentialité et peur du jugement social, beaucoup hésitent à solliciter les services de santé sexuelle et reproductive. C'est le principal constat de l'audit social présenté par les auditrices citoyennes de l'ONG Jeunesse et Développement (JED), à l'occasion du lancement du projet « Jeunes en Vigie 2 ».

« Les jeunes ont un problème d'accès aux services de santé, notamment en matière d'horaires et de confidentialité. Ils ont besoin de s'informer, de se protéger et de voir leurs droits en santé respectés », souligne Codou Seck, animatrice du projet à Saint-Louis. L'enquête révèle également une fréquentation plus faible des structures sanitaires en milieu rural.

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Les jeunes célibataires, contrairement aux personnes mariées, rencontrent davantage de difficultés à franchir les portes des postes de santé. Les préjugés et le regard de la société constituent des obstacles importants à leur prise en charge. Présidant la rencontre, le préfet de Saint-Louis, Maurice Latyr Dione, a salué la pertinence de cette initiative. Il a reconnu les insuffisances relevées dans les structures sanitaires, notamment en matière d'information, d'accueil, d'orientation et d'accès aux services. « Un plaidoyer sera fait pour que nos structures de santé puissent prévoir des locaux réservés, adaptés à la problématique sexuelle des jeunes », a-t-il annoncé. Il a également invité les familles et les communautés à dépasser les tabous qui entourent encore la sexualité et la reproduction.

A travers cette restitution, JED entend transformer les constats en actions concrètes, notamment par l'adoption d'horaires d'accueil plus flexibles et adaptés aux contraintes des jeunes. Avec « Jeunes en Vigie 2 », l'organisation veut renforcer la participation des jeunes, particulièrement des filles, à la veille citoyenne et au dialogue avec les prestataires de santé. L'enjeu est de leur permettre d'accéder aux soins et aux informations dont ils ont besoin, sans crainte du jugement ni discrimination.