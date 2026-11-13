Sénégal/Soudan: Soudan à LSS - Le public était là, l'organisation beaucoup moins

Près de 60 000 billets vendus, un stade annoncé à guichets fermés... et des supporters plantés des heures devant les portes. Pour leur retour à Léopold Sédar Senghor, les Lions ont retrouvé leur public. L'organisation, elle, a encore fait parler d'elle, et pas en bien.

Tout avait pourtant bien commencé. Après sept années loin de leur antre, les Dakarois ont répondu présent, et sur le terrain, les Lions ont fait le travail face au Soudan (4-1). Mais avant le coup d'envoi, l'enthousiasme a vite laissé place à l'agacement.

Beaucoup de supporters avaient acheté leur billet via Max it d'Orange. Il leur a fallu patienter plusieurs heures avant d'entrer. En cause, un dispositif de contrôle et de validation des tickets qui a manqué de fluidité, et un personnel visiblement insuffisant pour une telle affluence. Les files s'étiraient devant les portiques, et les supporters dénonçaient les tracasseries.

Des couacs qui se répétent

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Les tribunes racontaient la même histoire. En première période, des poches vides restaient visibles dans la tribune découverte et au niveau des loges, dans un stade censé être plein. Au retour des vestiaires, elles s'étaient remplies. Ce décalage entre billets vendus et places occupées pose une vraie question sur la gestion des flux.

Personne ne demande de tourner le dos au numérique. La billetterie en ligne peut freiner le marché noir, mieux maîtriser les ventes et apporter de la transparence. Mais acheter son ticket en quelques clics ne devrait pas se transformer en parcours du combattant pour franchir les portiques. Un dispositif moderne n'a de sens que si les moyens humains et le contrôle suivent, au moment qui compte : l'entrée.

Les couacs d'organisation deviennent récurrents, et le plus agaçant est qu'on finit par les prendre pour une fatalité. Hier soir, on a frôlé le drame : des centaines de supporters, pris dans des bousculades, ont forcé les portes pour entrer au stade. Des ajustements s'imposent, côté fédération comme côté organisateurs, avant les prochaines sorties des Lions.

Ce succès populaire relance aussi un débat : quelle place réserver désormais au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio, face à l'attrait de Senghor, proche et ancré dans le quotidien des Dakarois ?