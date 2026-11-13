Sénégal: Régulation numérique - L'ARTP renforce ses relations de coopération avec le Qatar

L'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) du Sénégal entend consolider ses relations avec son homologue qatari. Le Directeur général et le Président du Collège de l'institution sénégalaise ont rencontré le Président de l'Autorité de régulation des communications du Qatar, également à la tête de la Conférence des plénipotentiaires 2026. Une rencontre consacrée aux enjeux de la transformation numérique et aux nouvelles exigences de régulation du secteur.

Les discussions ont porté sur plusieurs défis auxquels sont confrontés les régulateurs des télécommunications. Parmi les sujets abordés figurent notamment la régulation des plateformes numériques et des fournisseurs de contenus et de services, la lutte contre la fraude ainsi que le contrôle de la qualité de service (QoS).

Les échanges ont également concerné l'encadrement des opérateurs satellitaires en orbite basse (LEO), un segment en pleine évolution.

Des enjeux communs autour de la connectivité

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La mutualisation des infrastructures et l'accélération du déploiement de la fibre optique ont également occupé une place importante dans les échanges. Les deux délégations ont par ailleurs abordé les mutations du secteur postal, de la logistique et du commerce électronique, autant de domaines qui nécessitent des dispositifs de régulation adaptés aux nouvelles réalités économiques et technologiques.

Au-delà de ces discussions, cette rencontre a permis aux deux institutions de réaffirmer leur volonté de développer une coopération plus étroite. Le transfert d'expertise, le renforcement des capacités et la mise en oeuvre d'initiatives conjointes figurent parmi les pistes retenues pour donner un contenu concret à ce rapprochement.

Cette démarche ouvre ainsi de nouvelles perspectives de partenariat entre le Sénégal et le Qatar. Elle traduit une volonté commune de mieux anticiper les mutations du numérique et de promouvoir une régulation capable de répondre aux défis de la connectivité et des communications électroniques de demain.