Congo-Kinshasa: Haut-Uele - Arrestation de Siragi Kitenda présumé responsable des renseignements des ADF

Un présumé responsable des renseignements des rebelles ADF, de nationalité ougandaise, Siragi Kitenda, alias Suruganda, a été arrêté par les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) dans la nuit du 10 au 11 novembre 2026 à Betongwe, dans le territoire de Wamba(Haut-Uélé).

Présenté comme un responsable des renseignements des ADF, Siragi Kitenda, alias Suruganda, a été appréhendé par les militaires de la 34e brigade d'infanterie. Selon l'armée, cette arrestation fait suite à une incursion attribuée aux rebelles, le 9 novembre dernier, dans la chefferie de Malamba, où 80 vaches ont été emportées par les assaillants.

Après cette arrestation, le capitaine July Kinsher Mba, porte-parole du secteur opérationnel des Uélés rassure la population :

« Pour le moment, la situation est sous le contrôle des Forces armées de la République démocratique du Congo. La population est appelée à redoubler de vigilance, à ne pas céder au jeu de l'ennemi et, surtout, à entretenir une étroite collaboration avec son armée ».

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Cette arrestation intervient alors que des attaques attribuées aux ADF continuent d'être signalées dans plusieurs provinces de l'Est de la RDC.

En Ituri, environ 23 civils auraient été tués depuis le 8 novembre dans différentes attaques attribuées à ces rebelles. Douze de ces civils ont été abattus au territoire de Mambasa, le 11 novembre.

Au Nord-Kivu, une attaque survenue la semaine dernière dans la zone de Cantine-Aloya, en territoire de Beni, aurait fait plus de 40 morts parmi les civils.

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