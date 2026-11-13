Congo-Kinshasa: Mambasa - Au moins 35 morts et 14 disparus après attaques des ADF

Au moins 35 morts, 14 personnes portées disparues, des maisons et des motos incendiées. C'est le bilan actualisé des attaques menées mercredi matin par les rebelles ADF dans la chefferie de Babila Babombi, dans le territoire de Mambasa (Ituri). Selon les autorités coutumières et des activistes des droits humains, ces rebelles ont lancé de nouvelles attaques même jeudi 12 novembre 2026 matin dans trois autres localités, faisant plusieurs autres victimes dont le nombre n'est pas encore connu.

Après les attaques des ADF, mercredi, dans les villages de Mingazi, Amani, Lelesi et Mitume, de nouveaux corps sont découverts par les habitants qui regagnent progressivement leurs localités. Le secrétaire administratif de la chefferie de Babila Babombi avance un bilan de 35 personnes tuées, 14 portées disparues, ainsi que 12 maisons et neuf motos incendiées. Les recherches se poursuivent pour retrouver d'autres victimes, indiquent les mêmes sources.

Ces violences plongent la population dans la psychose, sur fond de préoccupations liées à la faible présence des Forces armées de la RDC dans la zone pour assurer sa sécurité.

Des zones inaccessibles

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Par ailleurs, une nouvelle série d'attaques attribuées aux ADF a été signalée jeudi matin dans les localités de Dondola, Makembise et au camp Kisangani. Le bilan humain de ces nouvelles incursions n'est pas encore connu, en raison de l'inaccessibilité de la zone, précisent des sources locales.

Selon les mêmes sources, les rebelles poursuivraient leur progression en direction de Lukaya et Makumo, où la population reste en état d'alerte.

Face à cette situation, les autorités coutumières locales et les activistes des droits humains appellent les forces de défense et de sécurité à renforcer leur présence et à prendre des mesures urgentes pour mettre fin aux violences de ce groupe armé, qui se multiplient dans cette partie du territoire de Mambasa.

De son côté, l'administrateur du territoire affirme que des opérations militaires sont en cours pour traquer les groupes armés responsables de ces attaques.