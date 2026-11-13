Congo-Kinshasa: Ituri - 1 125 enfants déplacés privés d'école après le démantèlement du site de Kigonze

Fini l'école pour plus de 1 125 enfants déplacés en Ituri, depuis le démantèlement du site de Kigonze. Parmi eux, figurent des élèves finalistes du primaire, dont des filles, qui risquent de manquer l'examen national de fin d'études primaires. Cette situation inquiète les parents, eux-mêmes confrontés à la précarité après la destruction de leur camp, a affirmé l'ONG Ligue de la zone Afrique pour la défense des droits des enfants et des élèves (LIZADEL) devant la presse mercredi 11 novembre 3036 à Bunia.

Selon Constant Alimasi, coordonnateur provincial de l'ONG LIZADEL, 1 125 élèves, dont 566 filles, sont aujourd'hui privés d'encadrement scolaire. Cela fait près d'un mois que ces enfants ont interrompu les cours à la suite du démantèlement du site de Kigonze à Bunia.

Parmi eux, figurent au moins 70 élèves de sixième année primaire. Ces finalistes doivent présenter l'examen national de fin d'études primaires (ENAFEP). Mais sans reprise rapide des cours, ils risquent d'accumuler un retard important et de compromettre leur participation à cette épreuve nationale, redoute cet activiste des droits humains :

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« Pendant que les autres élèves poursuivent leurs cours, eux (finalistes) sont privés d'enseignement depuis près d'un mois. Nous ne savons pas combien de temps cette situation va durer, ni quand ils pourront reprendre les cours. L'ENAFEP est un examen national. Lorsqu'un élève manque une partie importante du programme, cela peut compromettre ses chances de réussite ».

La situation préoccupe également les parents, eux-mêmes confrontés à des conditions de vie difficiles. La LIZADEL appelle les autorités à mettre en place des espaces scolaires provisoires pour permettre aux enfants de reprendre les cours, en particulier aux élèves finalistes.

Tous les efforts déployées par Radio Okapi pour obtenir la réaction des autorités en charge de l'éducation n'ont pas abouti