Congo-Brazzaville: Promotion du mérite et de l'excellence - La SNPC accompagne onze étudiants congolais à l'Institut algérien du pétrole

La Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) poursuit son engagement en faveur de la jeunesse congolaise à travers sa politique de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Dans ce cadre, onze nouveaux étudiants congolais ont bénéficié de bourses d'études pour intégrer l'Institut algérien du pétrole, situé à Boumerdès, où ils suivront un cursus de formation de cinq ans dans les métiers des hydrocarbures.

L"initiative vise à contribuer au renforcement des compétences nationales et à préparer une nouvelle génération de cadres spécialisés dans le secteur pétrolier. Pour garantir les meilleures conditions d'apprentissage aux bénéficiaires, la SNPC prend intégralement en charge les frais de formation, d'hébergement, de restauration ainsi que les dépenses liées à leurs besoins académiques pendant toute la durée de leur parcours universitaire.

À l'instar des précédentes promotions, les onze bénéficiaires ont été sélectionnés sur la base de critères académiques, notamment leurs résultats scolaires et leurs moyennes, afin de promouvoir le mérite et l'excellence. Un principe qui rejoint les orientations prônées par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, en faveur de la formation de la jeunesse et du développement du capital humain national et mises en pratique par les actions concrètes menées par le directeur général de la SNPC, Maixent Raoul Ominga.

Pour faciliter leur intégration dans leur nouvel environnement universitaire, les onze étudiants ont rejoint leur établissement d'accueil en Algérie, accompagnés d'une délégation de quatre agents de la SNPC, chargée de les assister dans les formalités d'installation et de veiller au bon déroulement de leur prise en charge.

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À travers ce programme de bourses, la société pétrolière nationale entend aller au-delà de ses missions industrielles en apportant une contribution concrète à la formation des ressources humaines congolaises. L'objectif est de favoriser l'acquisition de compétences spécialisées, le transfert de savoir-faire et, à terme, l'insertion professionnelle des jeunes diplômés du Congo, particulièrement dans les métiers stratégiques du secteur des hydrocarbures.

« Former aujourd'hui, c'est préparer les compétences de demain », souligne-t-on au sein de la SNPC, dont la politique RSE accorde une place importante à l'éducation, à la formation et à l'accompagnement de la jeunesse.

Cette nouvelle vague de boursiers vient ainsi consolider les efforts déjà entrepris par l'entreprise dans ce domaine. Au total, dix-neuf étudiants congolais, rejoints par quatre autres en début de cette année, ont précédemment bénéficié d'une formation universitaire spécialisée en génie pétrolier, en Algérie et en Azerbaïdjan. Ces cursus portent sur des disciplines liées à l'exploration, à la production et au raffinage des hydrocarbures, dont le pétrole et le gaz naturel.

Par cet investissement dans la formation des jeunes, la SNPC réaffirme sa volonté de contribuer à la constitution d'un vivier national de compétences, indispensable à la consolidation et au développement de l'industrie pétrolière congolaise.