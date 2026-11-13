Congo-Brazzaville: Séminaire des femmes parlementaires - Une parité effective de 50 % d'élues envisagée en 2027

Le Réseau des femmes parlementaires de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) a tenu, les 11 et 12 novembre à Brazzaville, un séminaire sur le thème « Le leadership des femmes en politique et la participation des femmes à la gouvernance locale ». Organisé par la section congolaise de l'APF, en partenariat avec l'Organisation internationale de la Francophonie, il a réuni plusieurs femmes de la sphère politique, administrative, diplomatique, de la société civile, ainsi que des représentantes du réseau venues de la République démocratique du Congo et de la Côte d'Ivoire.

Au terme des travaux, les participantes ont adopté des recommandations tournées vers les échéances électorales de 2027. Elles ont notamment rappelé à l'ensemble du corps politique l'urgence conséquente de passer d'une parité de candidatures féminines à une parité effective de femmes élues de 50 %, à la structuration d'un mécanisme de veille auprès des instances institutionnelles, des commissions d'investiture au sein des partis politiques ainsi que des organes en charge de la gestion des élections et du contentieux des candidatures, et préconisé la création d'une académie de leadership politique féminin.

Les recommandations portent également sur la mise en place et l'application de sanctions dissuasives en cas de non-respect de la représentation politique des femmes, y compris des femmes vivant avec handicap et des femmes autochtones; la création d'un réseau de solidarité et de partage d'expériences entre femmes élues nationales et locales dénommé « Caucus des femmes élues de la République du Congo »; ainsi que le renforcement des mesures destinées à protéger les candidates et élues contre le harcèlement, les menaces et les violences. Les partcipantes à l'atelier ont préconisé, en outre, la prise en compte des préoccupations des femmes rurales et la vulgarisation du discours et des activités politiques auprès de ces dernières, précisément en se sevant des langues nationales.

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Elles se sont, par ailleurs, engagées à soutenir par tous les moyens nécessaires la restructuration du Centre de promotion de la femme en politique; à créer de nouveaux espaces de dialogue avec les organisations féminines et les responsables politiques de premier plan pour construire un programme collectif et transpartisan d'intelligence politique des femmes dans la gouvernance locale; à promouvoir des lois et politiques élargissant la responsabilité de l'État en matière de promotion de l'égalité politique; à soutenir toute réforme allant dans le sens de la concrétisation de la parité femme-homme et à bâtir un matrimoine politique dédié à la visibilité, la promotion et la célébration de modèles féminins inspirants en politique.

Dans son discours de président actif de la section congolaise de l'APF, le président de l'Assemblée nationale a exprimé sa gratitude à l'APF pour cette coopération « féconde », qui contribue, selon lui, à « l'enracinement d'une culture parlementaire fondée sur le partage des expériences, la solidarité et la promotion d'une gouvernance démocratique plus inclusive ». Pour Isidore Mvouba, promouvoir le leadership de la femme, c'est de fait reconnaître que la compétence, l'intelligence politique, le sens de l'intérêt et la capacité à gouverner ne sont pas l'apanage d'un seul sexe. « C'est également les conditions permettant aux femmes de franchir les barrières, conquérir leur légitimité dans l'espace public et exercer pleinement leur pouvoir d'influence et de décision », a-t-il indiqué.

Le président du Sénat, pour sa part, a salué la pertinence de la thématique du séminaire, car pour lui, parler du leadership des femmes ne saurait être une revendication de faveur, mais « une exigence de justice, une nécessité démocratique et un impératif de développement ». Pierre Ngolo a affirmé qu'aucune société ne pourrait prétendre construire durablement son avenir en laissant une partie de ses forces à la périphérie.

Il a rappelé que la promotion de la femme constitue un axe fort de l'action des pouvoirs publics, citant précisément la Constitution du 21 octobre 2015 dont l'article 17 garantit la parité, le programme gouvernemental avec le pacte social des femmes et la loi Mouebara sur la protection des femmes.

La place des femmes dans la gouvernance locale

Les présidents des deux chambres du Parlement congolais ont partagé la même conviction que la gouvernance locale est l'espace privilégié où l'action publique rencontre les réalités quotidiennes de la population, soulignant que les femmes, au coeur des réalités familiales, économiques et sociales, sont les mieux placées pour faire remonter les préoccupations des communautés et impulser des réponses adaptées. « L'engagement des femmes en politique doit pouvoir s'exercer dans un environnement de dignité, de respect, de sécurité, à l'abri de toute forme de violence, d'intimidation ou de discrimination », a fait savoir Isidore Mvouba.

Le président du Sénat est allé plus loin en indiquant que « la participation des femmes doit dépasser la simple présence dans les instances de concertation pour inclure la définition des priorités, l'élaboration des budgets locaux, la conduite des projets et l'évaluation des résultats ». Il est pour le renforcement des capacités des élues locales afin de préparer la relève, d'encourager les jeunes filles à s'intéresser à la chose publique. « Les fonctions de responsabilité ne sont pas des espaces interdits, mais des solutions accessibles à celles qui posent les compétences de la volonté et de la détermination du pays », a souligné Pierre Ngolo.

Les travaux de ce séminaire, menés par Laure Baflan Donwahi, membre du Comité directeur du réseau des femmes parlementaires de l'APF, ont été organisés sous forme de dialogues participatifs et interactifs, combinant des panels de haut niveau, des ateliers et des sessions de formation, notamment sur la prévention et la gestion du harcèlement psychologique et sexuel au sein des parlements, sur le cadre constitutionnel et l'application du quota de 30 %, ainsi que sur la formation des candidates et des élues.