Congo-Brazzaville: Reboisement et résilience climatique - L'expérience congolaise intéresse les Comores

13 Novembre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Jean Pascal Mongo-Slyhm

Dans le cadre du renforcement de la coopération entre Brazzaville et Moroni, le président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, a échangé le 12 novembre en Turquie avec son homologue de l'Union des Comores, Azali Assoumani.

Les deux présidents, en séjour de travail en Turquie dans le cadre de la 31e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 31), ont en profité pour discuter sur les efforts conjugués entre leurs pays dans la préservation de l'environnement. L'aechipel des Comores, pays insulaire situé au large de la côte Est de l'Afrique, est souvent exposé au risque du dérèglement climatique, marqué par la montée des eaux et les érosions côtières, mais surtout aux phénomènes météorologiques extrêmes, notamment la multiplication des cyclones tropicaux et la baisse de la pluviométrie. D'où cette rencontre avec le président congolais afin de s'imprégner de l'expérience de son pays en matière du boisement et du reboisement.

Sur le plan bilatéral, les relations entre le Congo et l'Union des Comores s'inscrivent dans un cadre diplomatique pacifique de coopération au sein des instances africaines. Les deux nations partagent, en outre, des positions concertées sur les questions continentales, particulièrement en matière de paix, de sécurité et d'intégration régionale en Afrique.

Au-delà des considérations diplomatiques, les deux chefs d'État entretiennent des relations d'amitié et de confiance, comme en témoignent les échanges de visites entre eux. Pour rappel, le président Denis Sassou N'Guesso s'était rendu dans la capitale comorienne, le 25 mai 2024, pour assister à l'investiture de son homologue et en retour, le président Azali Assoumani avait marqué de sa présence lors de la cérémonie d'investiture du président congolais, le 16 avril dernier.

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