Congo-Kinshasa: A travers Mimpa, le pays - Le Gouvernement lance le chantier de la révolution du secteur foncier !

Le Gouvernement central, à travers des réformes et des initiatives sectorielles, renforce davantage l'efficacité de l'administration publique, cinquième pilier de son Programme d'actions (PAG 2024-2028). La Première Ministre, Judith Suminwa, a procédé ce jeudi au lancement officiel de l'application MIMPA, une assistante virtuelle intelligente du Ministère des Affaires foncières, conçu pour faciliter l'accès de la population aux informations foncières. L'événement, organisé au Fleuve Congo Hôtel, a réuni plusieurs membres du Gouvernement, différentes personnalités ainsi que les acteurs du secteur foncier.

Une réponse technologique aux conflits fonciers

En République démocratique du Congo, les dossiers en justice liés aux conflits fonciers remplissent les cours et tribunaux, et déchirent les familles. Au regard de l'absence d'informations fiables dans le secteur, la Ministre des Affaires foncières a initié MIMPA, avec le concours du génie congolais maîtrisant l'intelligence artificielle.

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Dans son allocution, O'Neige N'sele a remercié la Première Ministre pour son soutien aux initiatives visant la modernisation de l'administration publique, la bonne gouvernance et l'amélioration des services rendus aux concitoyens. « Qu'il me soit ici permis de vous exprimer notre profonde gratitude pour votre accompagnement constant dans la mise en oeuvre de cette réforme ambitieuse, suivant la vision de Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo », a-t-elle déclaré. Selon ses explications, la particularité de MIMPA réside dans sa spécialisation.

Elle est conçue pour répondre aux réalités du secteur foncier congolais, à partir de son cadre légal, réglementaire et administratif. Cette assistante virtuelle de son ministère est donc un instrument programmatique qui met fin aux approches fragmentées et à l'improvisation. « Désormais, pour connaître les précautions à prendre avant l'achat d'une parcelle, s'informer sur les formalités d'obtention d'un certificat d'enregistrement, comprendre les innovations de la nouvelle loi foncière, accéder aux textes légaux et réglementaires ou encore distinguer les rôles et les attributions des différents services de l'Administration foncière, chaque citoyen disposera d'une assistante virtuelle dédiée : MIMPA. », a-t-elle renchéri.

Des bénéfices directs pour la sécurisation du patrimoine des citoyens

Outre la modernisation des services de l'État, l'accès direct et gratuit à l'information foncière via MIMPA constitue un véritable bouclier pour les ménages congolais. Jusqu'ici, la méconnaissance des textes légaux et l'opacité des procédures exposaient fréquemment les acquéreurs aux doubles ventes, aux faux titres de propriété et aux réseaux d'escrocs opérant en marge de l'administration. En permettant à chaque citoyen de vérifier instantanément la validité d'une démarche, les coûts officiels ou les pièces exigées avant toute transaction, l'application va contribuer à réduire considérablement les risques de spoliation et va préserver les économies des familles d'investissements hasardeux.

L'ambition d'une « nation digitale » à l'horizon 2030

A son tour, le Ministre de l'Économie numérique, Augustin Kibassa, a affirmé qu'à l'horizon 2030, l'ambition de faire de la RDC une « nation digitale », voulue par le Président de la République Félix Tshisekedi, place l'intelligence artificielle et la modernisation des services publics au coeur de la transformation de l'État. « Cette ambition répond à une exigence concrète : simplifier les procédures, rapprocher l'administration des citoyens et renforcer la transparence de l'action publique », a-t-il déclaré.

À l'en croire, en rendant la législation foncière accessible à travers le site web du Ministère et une application dédiée, l'assistante MIMPA apporte une réponse concrète à cette difficulté. Un citoyen mieux informé de ses droits est un citoyen mieux protégé, et moins exposé aux intermédiaires informels.

Une fenêtre numérique multilingue et ouverte à tous

Dès les premières notes de son discours, la Cheffe du Gouvernement a aussi rappelé la volonté sans équivoque de l'Exécutif de bâtir une administration moderne, efficace et accessible, qui place le citoyen au coeur de son action. « Cet objectif prend aujourd'hui tout son sens dans le secteur foncier, où l'accès à une information fiable constitue un enjeu majeur de sécurité juridique, de prévention des conflits et de protection des droits des citoyens, tout en contribuant à lutter contre la désinformation, les tracasseries et les pratiques frauduleuses », a-t-elle expliqué à l'assistance.

La Cheffe a par ailleurs rappelé que, conformément à la vision du Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Programme d'actions du Gouvernement fait de la transformation numérique un levier essentiel de bonne gouvernance, de transparence et d'amélioration du service public. Dans l'avenir, les citoyens vont gagner un temps précieux et éviter des déplacements inutiles dans les bureaux des conservations des titres immobiliers.

Et grâce à sa disponibilité en langues nationales, l'assistante virtuelle lève également la barrière linguistique, offrant ainsi à chaque Congolais, quel que soit son niveau d'instruction ou sa localisation géographique, les mêmes armes pour défendre ses droits et sécuriser durablement ses biens immobiliers.