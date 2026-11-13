Congo-Kinshasa: En marge de la COP31, le pays-Turquie - Tshisekedi et Erdoğan déterminés à oeuvrer pour la paix et le développement des projets structurants !

13 Novembre 2026
La Prospérité (Kinshasa)

Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu, ce jeudi 12 novembre, avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdoğan.

Cette rencontre entre les deux Chefs d'État s'est tenue dans le cadre de leur participation à la 31e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP31), organisée à Antalya, en Türkiye, consacrée aux enjeux et défis climatiques à l'échelle mondiale.

Les deux dirigeants ont échangé sur l'état de la coopération entre Kinshasa et Ankara, ainsi que sur les perspectives de consolidation des liens de partenariat et d'amitié entre les deux États. Cet entretien a également constitué une nouvelle occasion pour les deux Chefs d'État d'aborder la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo.

Ils ont convenu de la nécessité de restaurer la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs en privilégiant une approche constructive et un environnement propice à la mise en oeuvre des accords de paix existants. Cette rencontre traduit la volonté des deux dirigeants de maintenir un dialogue politique régulier et d'explorer de nouvelles perspectives de coopération entre la République démocratique du Congo et la Türkiye.

 

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