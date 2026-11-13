Afrique: Victorieux 3-1 face à la Sierra Léone, CAN 2027 - La RDC à un pas de la qualification !

3 victoires en 3 matchs, la RDC réalise un sans faute dans cette phase aller des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027, prévue au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Les Léopards ont battu, hier jeudi 12 novembre 2026, la Sierra Léone, sous le score de 3-1.

Il fallait prendre une option pour la qualification, et les hommes de Sébastien Desabre de ne se sont pas manqués. Dans un Stade des Martyrs quasi vide suite aux restrictions de la CAF, la RDC a trouvé des ressources pour planter un premier but très tôt dans le match.

A la quatrième minute, Yoane Wissa, en réception d'un centre bien brossé par Nathanael Mbuku, a catapulté le ballon au fonds des filets pour donner l'avantage aux siens.

La maîtrise des Léopards en première période a porté ses fruits. Yoane Wissa, premier buteur de la partie, s'est transformé cette fois-ci en passeur. L'attaquant de Newcastle a servi Samuel Moutoussamy à l'entrée de la surface adversaire, qui a ensuite déclenché une frappe pleine lucarne, imparable pour le portier sierra léonais. Deux zéro à la pose.

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De retours des vestiaires, les locaux ont montré la même envie qu'à la première partie. Après une récupération de balle dans les 25 mètres du camp opposé, Brian Cipenga a lancé Arthur Masuaku, qui a son tour, a livré une passe en retrait en direction d'Edo Kayembe. Le milieu de Watford ne s'est pas loupé et a triplé l'avantage de son équipe. A dix minutes avant la fin du match, la Sierra Léone a pu réduire la marque suite un corner mal négocié par la défense congolaise. Ce but est arrivé après un moment de relâchement des coéquipiers du capitaine Chancel Mbemba.

La RDC consolide ainsi sa place de leader avec 9 points, suivi de la Guinée Équatoriale et du Zimbabwe qui comptent 4 points chacun, après leur match nul enregistré dans la même soirée.

Place désormais à la phase retour, où la RDC sera reçue dès ce mardi à El Jadida au Maroc pour défier encore une fois la Sierra Léone. Une victoire dans ce match va assurer une place de qualification pour les Léopards à la grande fête du football africain.