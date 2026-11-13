Congo-Kinshasa: Les Membres du Groupe des 13 Parlementaires et Fondateurs de l'UDPS réclament leur admission au rang des héros nationaux !

Ils sont unis, solidaires et déterminés à inscrire durablement leurs noms dans les annales de l'histoire politique congolaise. Pour leur implication dans la bataille d'instauration du pluralisme politique en République démocratique du Congo, les membres du Groupe des 13 Parlementaires et Fondateurs de l'UDPS réclament leur admission au rang des héros nationaux.

Pour eux, cela ne représenterait pas un privilège, mais une marque tangible de reconnaissance de l'Etat. Ils estiment, en effet, avoir été à la manoeuvre pour l'avènement d'une véritable démocratie au Congo à travers leur combat contre la dictature du Maréchal Mobutu, dans ses années de gloire, à l'époque du Zaïre. Par la voix du Patriarche François Lusanga Ngiele, les membres du Groupe des 13 Parlementaires de l'UDPS exhortent le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshisekedi, en sa qualité de Grand Chancelier des Ordres nationaux, à poser un acte fort en matérialisant sa promesse leur faite en date du 8 avril 2023 et dans une de ses rencontres avec la diaspora congolaise de Belgique.

Vivement la reconnaissance nationale

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Les pionniers de la lutte démocratique disent attendre sereinement l'aboutissement du processus de leur décoration. Ils affirment faire confiance aux organisateurs ainsi qu'aux historiens chargés de retracer leur parcours. Mais derrière cette patience affichée se dessine une attente plus profonde : celle d'une reconnaissance nationale à la hauteur de leur engagement politique. À l'époque, ces parlementaires avaient eu le courage d'adresser au tout-puissant maréchal Mobutu une lettre ouverte de 52 pages pour réclamer la démocratisation du pays.

Un acte de défiance politique dont les conséquences, selon eux, sont restées gravées dans l'histoire de la lutte pour les libertés en RDC. Face à la répression et aux souffrances, les membres du groupe rappellent avoir tenu bon pendant près de quatre décennies, sans abandonner leur combat. Pour eux, cette constance mérite davantage qu'une simple mention dans les archives politiques : elle appelle une reconnaissance officielle de la Nation.

Leur démarche prend également une dimension mémorielle. Les 13 parlementaires dénoncent, en effet, ce qu'ils considèrent comme une falsification de l'histoire de l'UDPS. Ils regrettent que certains historiens et acteurs politiques racontent le parcours du parti sans consulter les membres fondateurs encore en vie, pourtant présents à Kinshasa et disposés à apporter leurs témoignages. Ils évoquent notamment des erreurs, des omissions et des interprétations qu'ils attribuent au tribalisme ou au fanatisme.

C'est aussi un appel à la responsabilité des institutions, notamment du Parlement, qui aurait pu solliciter leur témoignage dans le cadre des commissions ou des séances plénières. Car, à leurs yeux, on ne peut sérieusement écrire l'histoire d'un combat politique en écartant ceux qui en ont été les principaux acteurs.

Aujourd'hui, les fondateurs de l'UDPS ne veulent pas voir leur contribution reléguée au second plan. Ils attendent du chef de l'État, Félix Tshisekedi, fils politique de cette histoire et héritier du combat démocratique porté par l'UDPS, qu'il donne une suite concrète à son engagement du 8 avril 2026.

Pour ces pionniers, le temps des témoignages doit désormais rejoindre celui des actes. Leur combat appartient à l'histoire de la démocratie congolaise ; ils demandent que la République le consacre officiellement en les élevant au rang de héros nationaux.