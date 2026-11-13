Congo-Kinshasa: Zéro tarif douanier - Le pays face à l'impératif de prêcher par des actes

La RDC dispose des minerais, des terres arables, des forêts et d'un potentiel agricole qui font rêver bien des économies. Pourtant, lorsqu'il s'agit de transformer ces richesses en véritables opportunités commerciales sur le marché chinois, le pays semble accuser un sérieux retard dans sa préparation. Pendant que le Kenya négocie, que l'Éthiopie multiplie les partenariats commerciaux et que le Zimbabwe accompagne ses exportateurs dans les procédures douanières, Kinshasa doit encore accélérer le pas. Le problème congolais n'est donc pas tant le manque de ressources que la difficulté à les transformer en puissance commerciale.

Il y a parfois des occasions économiques qui ne se présentent pas deux fois. L'ouverture du marché chinois aux produits africains, à travers la politique de zéro tarif douanier, en est une. Mais dans cette nouvelle compétition commerciale, disposer de richesses naturelles ne suffit plus. Il faut savoir produire, transformer, certifier et exporter. Et sur ce terrain, certains pays africains semblent avoir compris l'urgence avant la RDC.

Le Kenya, par exemple, ne s'est pas contenté d'observer les nouvelles perspectives offertes par Pékin. Le 24 mars 2026, Nairobi a conclu un arrangement préliminaire avec la Chine pour faciliter l'accès de ses produits à son marché. Le café, les avocats et d'autres productions agricoles kényanes sont notamment concernés. Une démarche qui traduit une volonté de transformer les facilités commerciales en débouchés économiques.

L'Éthiopie avance également ses pions. En août 2026, des entreprises éthiopiennes et chinoises ont conclu 33 accords de coopération commerciale représentant plus de 330 millions de dollars. Café, oléagineux, légumineuses, cuir, textile et produits miniers figurent parmi les secteurs concernés. Addis-Abeba travaille ainsi à rapprocher ses producteurs des consommateurs et investisseurs chinois.

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Le Zimbabwe, quant à lui, mise sur la préparation de ses opérateurs économiques. À travers ZimTrade, son agence de promotion des exportations, le pays sensibilise les entreprises aux règles d'origine, aux certifications et aux exigences sanitaires et douanières chinoises. Autrement dit, Harare ne veut pas simplement bénéficier d'une ouverture commerciale : il entend mettre ses exportateurs en condition d'en profiter.

Et la RDC dans tout cela ?

La question mérite d'être posée sans détour. Comment un pays qui possède d'immenses réserves de cuivre, de cobalt, de lithium, d'or, des terres agricoles considérables et une diversité de produits tropicaux peut-il encore peiner à structurer une véritable offensive commerciale sur un marché aussi stratégique ? Le paradoxe est saisissant. La RDC dispose déjà, depuis le 1er décembre 2024, d'un accès en franchise de droits de douane à l'ensemble des lignes tarifaires chinoises couvertes par le régime accordé aux pays les moins avancés.

Elle n'a donc pas attendu la nouvelle extension de mai 2026 pour bénéficier de cet avantage. Pourtant, la question essentielle demeure : qu'en fait-elle concrètement ? Car le zéro tarif douanier n'est pas une baguette magique. Il ne transforme pas automatiquement une récolte de cacao en contrat d'exportation, ni les réserves minières en produits compétitifs. Encore faut-il satisfaire aux exigences du marché chinois, disposer de certificats d'origine fiables, respecter les normes de qualité, garantir la traçabilité et assurer une production régulière.

C'est précisément sur ces aspects que la RDC doit intensifier ses efforts. L'accompagnement des exportateurs, la simplification des procédures administratives, la certification des produits et la promotion commerciale à l'international ne peuvent plus être relégués au second plan.

Le véritable manque à gagner pourrait se situer dans la transformation locale

Continuer à exporter essentiellement des matières premières sans développer suffisamment les capacités industrielles revient à laisser une partie importante de la richesse créée profiter aux économies qui assurent leur transformation. La Chine représente certes un débouché pour les minerais congolais, mais elle peut également devenir un marché pour le café, le cacao, les produits agroalimentaires transformés et d'autres productions nationales. La RDC aurait donc intérêt à faire de cette ouverture un instrument de diversification économique.

Cela implique des investissements dans les infrastructures, l'énergie, l'agro-industrie, les unités de transformation et les laboratoires de certification. Il faut aussi une diplomatie économique qui ne se limite pas aux déclarations de coopération, mais qui accompagne les entreprises jusqu'à la conclusion de contrats commerciaux. Le Kenya, l'Éthiopie et le Zimbabwe montrent, chacun à leur manière, qu'une opportunité commerciale doit être préparée pour produire des résultats. La RDC n'est pas dépourvue d'atouts. Elle doit surtout parvenir à mieux les organiser et à les valoriser.

Le temps des occasions manquées doit céder la place à celui des résultats. La Chine ouvre son marché, les concurrents africains s'organisent et les consommateurs attendent des produits conformes à leurs exigences. Pour Kinshasa, l'urgence n'est donc pas de célébrer un avantage douanier déjà acquis, mais de démontrer ce que les producteurs congolais peuvent réellement en tirer.

Car, au bout du compte, les richesses d'un pays ne se mesurent pas uniquement à ce que son sous-sol renferme, mais aussi à sa capacité à les transformer en emplois, en revenus et en prospérité. Et dans cette course vers le marché chinois, la RDC ne peut éternellement se contenter de son potentiel.