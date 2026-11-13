Mozambique: Nouveaux développements dans l'enquête sur l'assassinat de Mgr Osório Citora Afonso, Évêque de Quelimane

Quelimane — De nouveaux éléments apparaissent dans l'enquête sur l'assassinat de l'Evêque de Quelimane, Osório Citora Afonso, IMC, tué en juin dernier dans la résidence épiscopale du diocèse. Le Service national d'enquête criminelle (SERNIC) a arrêté, dans la province de Zambézie, un ancien membre de la Police de la République du Mozambique (PRM), exclu du corps en 2015, soupçonné d'être impliqué dans ce crime.

Selon les autorités, l'homme, qui avait servi au sein de la Garde des frontières de Massingir, dans la province méridionale de Gaza, se serait réfugié en Zambie après le meurtre de l'Évêque . L'enquête aurait en outre permis de mettre en évidence des liens entre le suspect et l'un des commanditaires présumés du meurtre. Plus précisément, certains virements bancaires effectués par un prêtre catholique, lui-même déjà arrêté dans le cadre de l'enquête, en faveur de l'ancien agent auraient été retracés.

À l'issue de son premier interrogatoire judiciaire, le suspect a été placé en détention provisoire. D'autres personnes soupçonnées d'être impliquées dans ce crime sont quant à elles toujours en fuite.

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Cette affaire continue de susciter la consternation et une profonde inquiétude au sein de la société et de la communauté ecclésiale. L'enquête soulève des questions non seulement sur les responsabilités individuelles, qui devront être établies devant les instances judiciaires, mais aussi sur la protection de la vie humaine et sur la confiance dans les institutions civiles et religieuses.

Le meurtre d'un Évêque au sein même de sa résidence épiscopale constitue une blessure pour la communauté ecclésiale locale, qui rappelle la nécessité de faire toute la lumière sur ce crime, en traduisant en justice tous les responsables, et qui est appelée à renouveler son témoignage évangélique, en restant un point de référence pour l'ensemble de la population.