Sénégal: Le brillant crack du conseil, Meissa TALL de KPMG défenestré

Clap de fin chez KPMG pour le « surdoué » financier franco-sénégalais, Meissa TALL. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique ce jeudi 12 novembre 2026, celui que l'on présente dans le sélect milieu financier parisien comme le « mastodonte » du cabinet de renom KPMG, a été défenestré du top management du groupe où il officiat avec succès en qualité d'Associé Responsable des Activités d'Advisory pour l'Afrique Subsaharienne depuis le bureau de Paris. Ce géant du conseil respecté par ses pairs a-t-il été poussé vers la sortie, au moment où le gigantesque projet minier Simandou de Guinée caracole ?

Au moment où nous écrivions ces lignes, Confidentiel Afrique n'a pas encore décadenassé les raisons de son départ de la firme internationale.

KPMG est un géant du conseil et de l'audit au niveau mondial. Il fait partie des quatre grands cabinets internationaux que l'on désigne communément comme les Big Four.

Nous reviendrons très rapidement sur les raisons de l'èlectrocution de ce Gatby du Conseil à qui tout semblait réussir depuis sa sortie d'Ecole Polytecnique de Thiers et de l'Ecole Centrale de Paris.