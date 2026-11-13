Congo-Kinshasa: Ebola - MSF alerte sur l'inquiétant décalage entre les moyens financiers déployés et les lacunes de la réponse

communiqué de presse

Six mois après la déclaration de l'épidémie de maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo (RDC), la plus meurtrière jamais enregistrée dans le pays, celle-ci reste hors de contrôle.

MSF alerte sur le décalage persistant entre les centaines de millions de dollars mobilisés et ce qui parvient réellement aux patients, aux personnels de santé de première ligne et aux communautés affectées. Il est urgent que les financements annoncés se traduisent par des actions concrètes, coordonnées et adaptées aux besoins sur le terrain.

Malgré les sommes considérables allouées par la communauté internationale, MSF constate que de graves lacunes persistent dans des aspects essentiels de la riposte, compromettant les efforts déployés pour contenir l'épidémie et sauver des vies.

« De nombreux travailleurs de santé de première ligne continuent de faire face au virus avec les mains et les poches vides », alerte le Dr Javid Abdelmoneim, président international de MSF. « Dans de nombreuses zones, nos équipes sont souvent sidérées par les dysfonctionnements qu'elles constatent. Six mois après le début de la réponse, une telle situation n'est plus acceptable. »

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Sur le terrain, ces dysfonctionnements sont multiples : du personnel impliqué dans la riposte qui n'est ni formé ni rémunéré, et parfois contraint de faire grève ; des véhicules et des ambulances sans carburant ; des équipes de surveillance prévues sur le papier, mais absentes sur le terrain ; des agents communautaires sans téléphone ni connexion Internet pour transmettre les alertes ; ou encore des soignants qui ne disposent ni des équipements ni de l'appui technique nécessaires pour prendre en charge les cas suspects.

L'une des principales préoccupations de MSF concerne les lacunes persistantes du système de surveillance épidémiologique : pilier essentiel de toute réponse Ebola. Malgré les ressources qui lui sont officiellement affectées, le dispositif reste gravement défaillant. Des zones entières sont insuffisamment couvertes, voire totalement délaissées. Au cours du dernier mois, près des deux tiers des décès liés à Ebola signalés sont survenus au sein des communautés, et non dans des centres de traitement.

« Les données recueillies par MSF témoignent de la gravité du problème », explique le Dr Abdelmoneim. « Depuis le début de la réponse, seuls 9 % des patients atteints d'Ebola pris en charge par nos équipes en Ituri avaient été préalablement identifiés comme contacts par le système de surveillance. Même si la méfiance des communautés complique ce travail de surveillance, il faut de toute urgence en renforcer la supervision, ainsi que les effectifs et les moyens opérationnels qui y sont consacrés. »

Urgence Ebola : suivre l'évolution de l'épidémie et la réponse de MSF

Des zones épidémiques délaissées et des structures de santé qui deviennent des lieux de transmission

MSF s'inquiète de la répartition inégale des efforts, concentrés dans certaines zones au détriment d'autres foyers épidémiques où les besoins deviennent de plus en plus urgents.

Au Nord-Kivu, l'ampleur de l'épidémie contraste avec la lenteur du déploiement de la riposte. Le Haut-Uélé, de son côté, reste largement négligée. Dans ces deux provinces, MSF constate que certaines équipes de santé et structures de soins locales ne disposent pas des équipements et infrastructures les plus élémentaires pour intervenir efficacement : matériel de stérilisation, accès à l'eau, chlore ou systèmes de triage. Certaines sont ainsi devenues de nouveaux foyers de transmission du virus, au lieu d'être des lieux de soins contribuant à lutter contre l'épidémie.

Dans la zone de santé de Beni, au Nord-Kivu, près des trois quarts des patients atteints d'Ebola ont ainsi contracté la maladie dans une structure médicale. Six mois après le début de la riposte, MSF continue de recevoir des demandes d'équipements de protection individuelle de la part d'établissements de santé et d'organisations humanitaires, sans toujours disposer des stocks nécessaires pour y répondre.

« Encore trop peu d'acteurs interviennent au-delà des foyers initiaux afin de faire face à la propagation du virus dans d'autres régions du pays », explique le Dr Abdelmoneim. « Par ailleurs, les prestataires de soins privés - cliniques, hôpitaux et pharmacies - ainsi que les guérisseurs traditionnels restent largement oubliés dans la planification de la riposte. Pourtant, ils sont souvent les premiers endroits où les gens cherchent à se faire soigner - et trop souvent des lieux où ils sont contaminés. La riposte doit tenir compte de cette réalité. Sinon, nous risquons de passer des années à courir en vain derrière cette épidémie. »

Des engagements qui doivent maintenant se concrétiser

Au cours des six derniers mois, les autorités congolaises et leurs partenaires internationaux ont obtenu des résultats concrets : les capacités de diagnostic ont été renforcées, les unités d'isolement et de traitement ont été étendues, les activités de mobilisation communautaire se sont intensifiées et des essais cliniques ont été lancés pour identifier des traitements et de développer des vaccins.

Ces progrès ne doivent toutefois pas masquer la persistance de défaillances majeures. Bien que largement identifiées et reconnues, celles-ci ont, pour la plupart, été laissées sans réponse. Les autorités congolaises ont annoncé des mesures destinées à renforcer le suivi et la transparence des activités conduites par les différentes organisations impliquées dans la riposte, afin de mieux rendre compte de l'allocation et de l'utilisation des ressources. Ces engagements doivent désormais se traduire par des changements concrets sur le terrain.

« Il ne s'agit pas seulement d'une question d'efficacité opérationnelle, mais aussi de restaurer la confiance des communautés, qui ont déjà payé un prix considérable », conclut le Dr Abdelmoneim.

Alors que l'épidémie a dépassé les 11 000 cas et les 5 000 décès, le gouvernement congolais et les agences des Nations unies doivent veiller à ce que les ressources mobilisées permettent une riposte à la hauteur des besoins. Cela implique de renforcer le suivi et la redevabilité, de garantir que le personnel de la riposte soit correctement formé, rémunéré, équipé et soutenu, et d'orienter les ressources vers les zones où les besoins sont les plus importants.