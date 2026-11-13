Madagascar: Miroir d'une gouvernance défaillante

Le délestage est bel et bien de retour. Pour le plus grand malheur des usagers, qui sont en train de revivre, malgré eux, la situation d'avant la Refondation, dont l'installation avait bénéficié d'un coup de pouce des coupures d'électricité et des pénuries d'eau répétées.

Miroir d'une gouvernance défaillante

Dans la capitale, notamment, les délestages tournants ne sont plus des incidents exceptionnels. Ils s'installent dans le quotidien des habitants, au rythme des communiqués de la compagnie nationale d'électricité annonçant, presque chaque jour, des interruptions de fourniture dues à un déficit de puissance. Ces coupures incessantes, qui font très mal à la population, démontrent malheureusement l'incapacité de la Jirama à garantir une prestation essentielle à des citoyens qui n'ont d'autre choix que de se résigner. Pire, c'est aussi l'économie qui est fragilisée par ces coupures à répétition, qui contraignent la population à payer le prix de l'impuissance des décideurs à mettre fin aux délestages.

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Ces mêmes délestages qui, aux moments forts des contestations populaires, étaient l'arme de choix pour dénigrer et faire tomber l'ancien régime. Malgré les promesses de résolution du délestage au tout début de l'ère de la Refondation, les coupures sont encore là. Avec ce que cela suppose de désagréments domestiques, et surtout de conséquences économiques considérables, notamment pour les petites activités génératrices de revenus. Dans les quartiers de la capitale, les petits commerçants, les restaurateurs, les gargotiers, les coiffeurs, les couturiers, les artisans ou les réparateurs dépendant quotidiennement de l'électricité pour travailler souffrent énormément. Un atelier qui ne peut plus faire fonctionner ses machines perd des heures de travail. Un commerce qui utilise un réfrigérateur risque de perdre ses marchandises.

Un cybercafé, une imprimerie ou un petit bureau de services voit son activité paralysée. Un restaurateur doit parfois jeter des produits alimentaires, faute de conditions de conservation adéquates. Ces moments de souffrance prouvent, en tout cas, que plus d'un an après la lutte pour le changement, la Refondation n'apporte toujours pas la lumière, du moins en matière d'électricité. Plus grave encore, le délestage qui revient est en train de devenir le miroir d'une gouvernance défaillante.