Afrique: Éliminatoires CAN 2027 - Les Barea au bord de l'élimination

Madagascar et la Guinée-Bissau se sont quittés sur un match nul (1-1) ce jeudi à Meknès. Malgré l'ouverture du score de Warren Caddy, les Barea ont concédé l'égalisation tardive et restent au bord de l'élimination, avec seulement deux points en trois matchs. L'espoir reste cependant permis pour le match retour à Bissau, le 17 novembre.

Les Barea voient la qualification s'éloigner. Madagascar et la Guinée-Bissau se sont quittés dos à dos (1-1) ce jeudi au stade d'Honneur de Meknès, lors de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2027. Ce point est trop maigre et laisse les Malgaches avec seulement deux unités en trois matchs, tandis que les Bissau-Guinéens consolident leur place de leader du groupe L avec sept points. Après la défaite 2-1 face au Nigeria et le match nul 1-1 contre la Tanzanie, la qualification s'éloigne, mais elle n'est pas encore impossible. Les Barea devront tout jouer au retour. Les deux sélections se sont rarement croisées dans leur histoire. Cette double confrontation de novembre constitue l'un des rares face-à-face entre les Barea et les Djurtus. Face à une équipe bissau-guinéenne qui a parfaitement démarré sa campagne, avec des victoires contre la Tanzanie et le Nigeria, Madagascar abordait ce match avec l'obligation de réagir après un début de parcours compliqué.

Dès la 8e minute, Warren Caddy intercepte un ballon et lance la première offensive malgache. Sa frappe est stoppée par Fernando Embadje. À la 41e, Clément Couturier sort sur blessure et cède sa place à Johan N'Zi, de retour après avoir manqué les deux premières journées. Au retour des vestiaires, El Hadary tente une frappe de loin dès la 47e minute. Embadje se montre décisif, puis repousse également une frappe de Rayan Raveloson. À la 59e, une longue touche de Nicolas Randriamanampisoa sème le trouble dans la défense adverse. Warren Caddy s'élève parfaitement et trompe le gardien de la tête. Les Barea mènent 1-0 et croient enfin tenir leur première victoire de la campagne.

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Les Bissau-Guinéens multiplient alors les attaques. À la 83e minute, une sortie hasardeuse du portier malgache, qui ne touche même pas le ballon hors de sa surface, laisse le champ libre à Renato Nhaga. Sa frappe précise égalise (1-1). Hakim Abdallah, tout juste entré en jeu, frôle la barre transversale d'une frappe lointaine à la 89e minute. Les Barea résistent jusqu'au coup de sifflet final. « Une troisième fois, on est frustré, déçu du résultat. Face au Nigeria et à la Tanzanie, on méritait plus de points et ce soir, c'est un peu la même chose. C'était un match serré. Même après l'égalisation, l'équipe a bien réagi et s'est créé des occasions. Elle n'a pas lâché. Mais à la fin, c'est dur de ne pas prendre les trois points », a déclaré le sélectionneur Corentin Martins.

Le capitaine Rayan Raveloson a abondé dans le même sens : « C'est le foot. On a essayé d'appliquer notre plan. Après le but encaissé, on n'a pas abandonné, on s'est créé des occasions, mais ça ne nous a pas souri. On est touchés par le résultat, mais on a le sentiment d'avoir bien joué. On garde le moral. Il nous reste trois matchs, on va tout donner. »

Le rendez-vous du 17 novembre à Bissau s'annonce désormais crucial.