Afrique: Union africaine/Nations unies - La gouvernance électorale au centre des consultations

Alors que les forces politiques ont déjà les élections de 2027 dans leur viseur, l'UA et l'ONU refusent de rester à l'écart. À travers une mission conjointe, elles consultent les acteurs pour remettre la gouvernance électorale au centre du jeu.

À près d'un an de la première échéance électorale, la communauté internationale ne se contente plus d'observer de loin la scène politique malgache. Les Nations unies et l'Union africaine, à travers leur mission conjointe déployée à Antananarivo, multiplient les consultations auprès des forces vives sur la gouvernance électorale. Une démarche discrète, mais qui en dit long sur l'état du débat : à Madagascar, la question électorale n'est plus seulement technique, elle est devenue la clé de la stabilité politique. Le calendrier explique en partie cette mobilisation. Lundi dernier, le président de la Refondation, Michaël Randrianiriana, a annoncé publiquement la synthèse des dialogues politiques sur la préparation des élections qui doivent se tenir en 2027. Le référendum constitutionnel, présenté comme le premier rendez-vous électoral de l'année prochaine, doit ouvrir un cycle qui s'annonce décisif pour la consolidation de la Refondation et pour la sortie de crise. Dans ce contexte, le débat ne porte plus seulement sur la date des scrutins, mais sur les conditions dans lesquelles ils seront organisés, contrôlés et acceptés par tous.

Confiance

C'est là que la mission entend peser. Mercredi, au Novotel, elle a reçu le SIAP, Espace de dialogue. Hier, elle a rencontré la ministre en charge de la Refondation, Me Hanitra Razafimanantsoa, avant d'échanger avec les chefs d'Église du FFKM, à Andohatapenaka. Des rencontres hautement symboliques. Car depuis des années, chaque scrutin laisse planer le même soupçon. La CENI ne suscite plus la confiance des acteurs politiques et de la société civile. Sa suppression figurait parmi les revendications des manifestants de 2025, qui dénonçaient un organe jugé trop proche du pouvoir et incapable de garantir l'impartialité.

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Consensus

Au-delà de la CENI, toute la législation est contestée : fichier électoral, organes de gestion, transparence du dépouillement, résultats bureau par bureau, traitement des contentieux. Faute de consensus, chaque point alimente le différend. Se pencher sur la gouvernance à un an des élections n'est pas un exercice de forme. C'est une tentative d'éviter une nouvelle crise post-électorale. L'enjeu : construire un cadre accepté avant le processus, et non colmater les brèches après la proclamation. Les forces politiques ont leurs propositions. Le SIAP plaide pour un dialogue inclusif et permanent. Le Malagasy Miara-Miainga exige un assainissement préalable avant tout engagement. Le Tiako i Madagasikara et le FIVOI insistent sur la nécessité de scrutins libres et transparents, à l'abri des fraudes.

Contestations

Au fond, tous disent la même chose : sans réforme crédible, 2027 risque de reproduire les crises du passé. Sans organe légitime, sans fichier fiable, sans règles acceptées, aucune élection ne mettra fin au cycle des contestations. La mission doit écouter sans s'imposer, accompagner sans se substituer, aider à trouver un consensus minimal entre un pouvoir qui veut aller vite et des forces vives qui réclament des garanties. Son succès ne se mesurera pas au nombre de rencontres, mais à leur traduction en décisions, en textes révisés et en engagements vérifiables.