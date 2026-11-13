Madagascar: États-Unis - Vers un renforcement de la coopération militaire

"Les États-Unis entendent renforcer leur coopération militaire avec Madagascar". C'est ce qu'a annoncé le général de corps d'armée John Brennan, commandant adjoint du Commandement des États-Unis pour l'Afrique (AFRICOM), lors d'un point de presse virtuel organisé à l'issue de sa récente visite dans la Grande île et au Mozambique. La sécurité maritime dans l'océan Indien occidental et les partenariats en matière de défense ont été au centre des échanges. Interrogé sur le rapprochement militaire avec la Russie, le responsable américain a qualifié cette relation de « naissante », tout en rappelant qu'elle constitue un « renouement avec des relations plus anciennes ».

John Brennan a toutefois exprimé ses préoccupations concernant le modèle sécuritaire développé par la Russie au Sahel. Selon lui, « cette approche s'est révélée largement inefficace et pourrait contribuer à déstabiliser d'autres régions du continent », a-t-il affirmé. Tout en reconnaissant que chaque pays reste libre de choisir ses partenaires, il a invité les pays africains à mesurer les risques liés au contrôle des ressources naturelles et à l'atteinte à leur souveraineté. Au cours de son déplacement, la délégation américaine a également visité le centre régional d'information maritime à Madagascar, une structure regroupant sept pays pour le partage d'informations maritimes.

« Accord AXA »

L'AFRICOM souhaite renforcer ce dispositif, notamment grâce à l'utilisation de nouvelles technologies de surveillance comme « SeaVision ». John Brennan a également évoqué les exercices militaires régionaux, dont « Cutlass Express 2027 », en exprimant le souhait de voir Madagascar accueillir davantage d'entraînements de ce type. Sur le plan bilatéral, les deux pays sont proches de signer un « accord AXA », qui permettra de mobiliser des fonds et d'échanger des services dans le cadre de ces exercices. La concrétisation de cet accord constituera une nouvelle étape dans le rapprochement militaire entre Antananarivo et Washington.

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