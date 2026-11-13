Madagascar: Coopération Madagascar-Russie - Une école agricole et un transfert de technologies en perspective

La diplomatie tous azimuts adoptée par la Refondation se dessine et se concrétise. Les relations économiques entre la Russie et Madagascar sont en train de franchir une nouvelle étape, plus particulièrement dans le domaine de la coopération agricole, avec un projet de mise en place d'une école agricole et de transfert de savoir-faire technologiques russes.

Ces initiatives figurent parmi les perspectives définies dans le cadre de l'accord signé à Moscou, le 29 octobre 2026, par le ministre malgache de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Gaëtan Ramindo, et son homologue russe, Oksana Lut.

Ambition

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Un projet d'une importance capitale pour le secteur agricole, qui reste le pilier du développement économique du pays. L'ambition est notamment de renforcer les capacités techniques des jeunes Malgaches dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage, en les familiarisant avec des méthodes modernes de production. La création de cet établissement pourrait ainsi constituer un levier pour accompagner les jeunes agripreneurs déjà engagés dans le secteur, tout en favorisant l'émergence d'une nouvelle génération d'exploitants agricoles mieux formés et davantage orientés vers la productivité. Au-delà de la formation, le transfert de technologies constitue un autre enjeu majeur de ce rapprochement. Il s'agit de permettre à Madagascar de tirer profit de l'expérience russe en matière de mécanisation, de techniques culturales et d'organisation des grandes exploitations agricoles.

Expertise russe. Outre la formation, la coopération malgacho-russe devrait également s'étendre à la recherche agricole, avec des perspectives de collaboration dans l'amélioration des semences, des engrais et des races animales. Dans ce domaine, l'expertise russe, notamment celle de l'Institut Vavilov, reconnu pour ses travaux sur les ressources génétiques végétales et les semences, pourrait présenter un intérêt pour Madagascar. L'accès aux intrants agricoles constitue également un volet important de ce partenariat. La Russie figure parmi les grands producteurs mondiaux d'engrais azotés, phosphatés et potassiques. Une meilleure collaboration dans ce domaine pourrait contribuer aux efforts engagés par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire (MiASA) pour améliorer la disponibilité et la qualité des intrants, avec pour objectif d'accroître les rendements agricoles.

Comité technique

Les échanges commerciaux de produits agricoles et d'élevage entre les deux pays figurent également parmi les axes de coopération. Il s'agira, indique-t-on, de donner une dimension économique plus large à ce partenariat, en facilitant les échanges et en explorant de nouvelles opportunités pour les opérateurs des deux pays. Pour assurer la cohérence de ces différentes initiatives, la mise en place d'un comité technique conjoint malgacho-russe a été proposée. Sa mission est de coordonner les actions, de suivre leur mise en oeuvre et de veiller au respect des engagements pris par les deux parties.

En toile de fond de cette coopération se trouve un objectif stratégique pour Madagascar : accélérer le développement de ses Agropoles, avec une ambition portant sur 8 000 hectares. L'expérience russe en matière de grandes exploitations mécanisées pourrait constituer une source d'inspiration pour structurer ces espaces de production, améliorer leur rendement et favoriser une agriculture davantage tournée vers la performance.