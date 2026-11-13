Madagascar: Dr Herinjatovo Aimé Ramiarison - Plus de 100 millions USD de gains économiques générés par les travaux routiers

Les investissements routiers commencent à produire des effets mesurables sur l'économie nationale. Selon les estimations avancées par le ministre de l'Économie et des Finances, les gains générés dépasseraient 100 millions USD, soit 1,1% du PIB.

Les infrastructures routières ne représentent pas seulement une dépense publique. Elles constituent un investissement capable de réduire les coûts de transport, de faciliter les échanges et de soutenir la production nationale. C'est le message porté jeudi par le ministre de l'Économie et des Finances, Dr Herinjatovo Aimé Ramiarison, lors de l'atelier consacré à la revue du Document de stratégie pays (DSP) 2022-2026 de la Banque africaine de développement (BAD) et à son extension jusqu'en 2028. D'après les estimations qu'il a évoquées, les travaux routiers entrepris depuis la Refondation auraient généré plus de 100 millions USD de gains économiques, représentant 1,1% du PIB.

Cette évaluation, présentée par le ministre, illustre les retombées attendues de l'amélioration du réseau routier. À l'inverse, la dégradation des routes pénalise les entreprises, renchérit les marchandises et prive l'économie de débouchés. Le ministre a insisté sur les coûts d'opportunité provoqués par les retards de chantier : chaque infrastructure livrée tardivement repousse les bénéfices que la population et les opérateurs pourraient en tirer.

Accélérer les réalisations

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La BAD joue un rôle dans cet effort. Selon la fiche technique présentée à l'atelier, ses interventions ont permis de réaliser 602,1 kilomètres de routes revêtues dans le cadre des projets PAIR et PACFC I et II. Sur la RN9, le trafic de poids lourds est passé de 27 véhicules en 2020 à 285 en 2026, signe d'une circulation accrue des marchandises. Le responsable-pays de la BAD a réaffirmé la priorité accordée aux infrastructures de transport et d'énergie, ainsi qu'à la transformation agricole et industrielle. Pour 2027-2028, le programme indicatif prévoit 177,06 millions d'unités de compte pour trois opérations structurantes.

Mais la mobilisation des ressources ne suffit pas. Le ministre a demandé une accélération de l'exécution des projets, freinée par les procédures administratives, les passations de marchés et les questions liées aux personnes affectées. Le portefeuille actif de la BAD atteint 514,79 millions d'unités de compte, tandis que son taux de décaissement reste à 14,69%. L'enjeu est désormais de transformer rapidement ces financements en infrastructures utiles et en gains concrets pour l'économie.