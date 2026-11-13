Madagascar: PLFI 2027 - Surtaxer les bondillons de savon pénalise les industries locales

Le Projet de loi de finances initiale (PLFI) 2027, déjà soumis à l'Assemblée nationale pour être examiné par les députés, prévoit une révision à la hausse du droit de douane, qui passerait de 20% à 30% sur les savons.

« Nous sommes des industries de transformation de bondillons de savon qui font face à des tracasseries incessantes perturbant notre activité. En effet, il devient épuisant de devoir justifier continuellement notre statut de transformateurs de ces intrants, par opposition aux simples distributeurs de produits finis », déplore Ajij Ali Mohamad Mounir, associé au sein de Savon SEIM, lors d'une rencontre avec la presse hier. Il réitère que les bondillons de savon ne peuvent jamais être utilisés directement par les consommateurs.

« Contrairement au savon fini importé, qui peut être immédiatement vendu sur le marché après son déchargement du conteneur, les bondillons nécessitent plusieurs opérations industrielles avant de devenir un produit raffiné commercialisable. Ils doivent passer par une chaîne de production allant du broyage, du mélange, de l'extrusion, de l'estampillage et de la découpe jusqu'à leur conditionnement. Ces opérations nécessitent des équipements spécifiques, des investissements, une main-d’œuvre qualifiée et un véritable savoir-faire industriel », tient-il à préciser.

Produit de première nécessité

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L'on recense actuellement sept industries de transformation de bondillons de savon à Madagascar. Plus de 20 000 tonnes de savons de ménage sont produites localement à partir de cet intrant, importé notamment d'Indonésie. « Surtaxer jusqu'à 30% ces bondillons de savon va ainsi pénaliser les industries locales, alors que nous créons de la valeur ajoutée nationale tout en générant des emplois et en contribuant au développement économique du pays. À titre d'illustration, Savon SEIM emploie actuellement près de 80 personnes, tandis que la SAHVA, qui dispose de trois sites de production à Antsirabe, Toamasina et Taolagnaro, emploie près de 200 personnes dans cette activité. En outre, ce sont toujours les consommateurs finaux qui en paient les frais. Le savon est pourtant considéré comme un produit de première nécessité, au même titre que le riz et l'huile », a enchaîné Ajij Ali Mohamad Mounir.

Logique industrielle

Ces industriels réclament ainsi une politique fiscale et douanière cohérente qui tienne compte du degré de transformation des marchandises et de leur destination économique. La différenciation tarifaire défendue par les opérateurs du secteur repose sur une logique industrielle claire : pour les matières premières, notamment les corps gras et la soude caustique, le droit de douane devrait être fixé à 5%, contre 10% pour les bondillons de savon, considérés comme des produits semi-finis. En revanche, le savon fini importé, destiné directement à la commercialisation, devrait être frappé d'un droit de douane de 30%. Cette progressivité permet de distinguer les matières premières, les produits destinés à une transformation industrielle locale et les produits finis importés pour être commercialisés. L'on se demande ainsi si Madagascar souhaite réellement encourager l'industrialisation locale ou prendre des mesures fiscales susceptibles de pénaliser les entreprises qui investissent, produisent et créent des emplois sur son territoire.