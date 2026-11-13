Madagascar: Développement inclusif et durable - Un projet de pacte présidentiel pour l'assainissement

Le gouvernement porte l'assainissement au rang de priorité nationale, avec des résultats que les Malgaches puissent constater dans leur vie quotidienne.

« L'assainissement n'est pas une dépense, c'est un investissement dans la santé, l'économie et la résilience de notre nation. » Le ton est donné : le gouvernement malgache fait de l'assainissement un levier de développement inclusif et durable de Madagascar, par le biais d'un projet de pacte présidentiel pour l'assainissement. Il s'agit d'un engagement national, porté au plus haut niveau du pays, qui inscrit l'assainissement au coeur des priorités nationales de développement et renforce son intégration dans les politiques publiques. Selon la Dr Anjaratiana Elia Minosoa Razafindrianiaina, cette démarche s'inscrit dans le prolongement de la décision du Conseil des ministres du 29 septembre 2026, portant adoption de la communication verbale conjointe du ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène (MEAH) et du partenariat mondial Sanitation and Water for All (SWA).

Signature

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Elle s'inscrit également dans le cadre du mouvement des Initiatives des chefs d'État, auquel Madagascar entend prendre pleinement part, en affirmant le rôle déterminant du leadership politique dans l'accélération des progrès nationaux en matière d'assainissement. Présenté lors du dialogue politique de haut niveau, le projet de pacte présidentiel couvre la période 2027-2031. Il sera soumis à l'approbation du gouvernement (ou du Conseil des ministres) avant d'être présenté pour signature au président de la Refondation de la République de Madagascar. Une fois signé, le pacte fixera les instructions présidentielles à exécuter au cours des douze premiers mois. Côté gouvernance, la Primature coordonnera l'action des ministères, tandis que le MEAH en assurera le pilotage sectoriel et technique, recensera les interventions et accompagnera les communes dans l'organisation des services.

Des emplois

Cette priorisation nationale de l'assainissement prévoit de professionnaliser les métiers de l'assainissement et d'aider les communes à déléguer certains services à des opérateurs. La collecte, la vidange et le traitement pourraient ainsi ouvrir des marchés aux entreprises locales et créer des emplois. Pour les familles, le bénéfice attendu de cette orientation devrait se mesurer à la régularité du ramassage des ordures ou à la possibilité de faire vider une fosse dans de bonnes conditions. Par ailleurs, le déploiement du volet urbain du programme Madagasikara Madio dans 175 communes figure parmi les premières actions proposées.

À défendre

Dans sa présentation, le MEAH chiffre les besoins à 6,1 milliards de dollars d'ici à 2030, dont 4,4 milliards, soit 72%, pour les eaux usées et les boues de vidange. Le dialogue a été une occasion pour les parties prenantes de soulever le défi inhérent au budget attribué au secteur. En effet, le budget public consacré à l'assainissement et à l'hygiène représente aujourd'hui environ 0,05% du PIB, soit un dixième du seuil de 0,5% visé par la Déclaration de Ngor. Les discussions ont fait ressortir une ambition d'accroissement progressif des ressources nationales. Cette hausse est conditionnée par des preuves irréfutables de l'importance de l'assainissement pour le pays et de l'effet réel des actions engagées sur les ménages malgaches, selon les explications du Premier ministre Mamitiana Rajaonarison, qui n'a pas manqué d'affirmer et d'afficher la volonté de son gouvernement d'appuyer la mise en oeuvre des axes d'action à exécuter dans le cadre de ce pacte.