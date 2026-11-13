Madagascar: Fêtes de fin d'année - Des promotions pour alléger les dépenses des ménages

À l'approche des festivités de fin d'année et de Noël, la recherche d'articles accessibles devient une priorité pour de nombreuses familles.

Après sept ans d'absence, l'événement commercial « La Grande Braderie de Madagascar » (GBM), orchestré par Madavision, s'apprête à faire son retour du 18 au 20 décembre prochains au complexe du CCI Ivato. Cette longue interruption s'explique principalement par le passage dévastateur de la pandémie de Covid-19, qui a fortement touché le tissu économique local. Entre faillites, pertes d'emplois et pertes d'êtres chers, les ménages comme les acteurs économiques ont traversé une période éprouvante. Fort de ses 27 années d'expérience, l'organisateur souhaite aujourd'hui remettre son savoir-faire au service du public.

Espaces adaptés

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Pour cette édition prévue du 18 au 20 décembre prochains, plusieurs réaménagements ont été apportés. Le choix du site du CCI Ivato permet de proposer des espaces plus adaptés, incluant des zones de stationnement élargies, des allées fluides pour les exposants ainsi que des espaces dédiés à la détente et aux animations pour enfants. L'initiative conserve son principe fondateur : regrouper en un lieu unique une diversité d'articles de grande consommation et favoriser le déstockage direct. De plus, une grille de réductions obligatoires allant de 6% à 70% sera appliquée par l'ensemble des exposants.

Outre le prêt-à-porter, les chaussures et les jouets, particulièrement prisés à cette période, l'événement proposera des équipements pour la maison, des produits de soin, du matériel technologique, des fournitures de cuisine ou encore des produits alimentaires et horticoles. Au-delà du volet commercial, cette rencontre vise à restaurer un espace de dialogue direct entre consommateurs et commerçants.