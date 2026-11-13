Madagascar: Approvisionnement en eau - Trois heures de coupure ce jour sur l'axe Anosizato-Itaosy

En raison des travaux d'installation d'un groupe électrogène de secours à la station de pompage d'Anosizato, dans le cadre du Projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable (PAAEP), l'alimentation du réseau de distribution d'eau sur l'axe Anosizato-Itaosy sera interrompue ce jour, 13 novembre 2026, de 9 heures à midi.

L'installation de ce groupe électrogène de secours permettra de préserver la continuité de l'approvisionnement en eau du réseau en cas de coupure d'électricité. Les quartiers d'Anosizato, Andranonahoatra, Itaosy, Andohatanjona, Ambanilalana, Antanimenakely, Anbavahaditokana, Anosipatrana, Loharanombato, Vinany, Ampitatafika et Fenoarivo seront ainsi concernés par cette coupure d'eau momentanée.

Par ailleurs, une vaste coupure d'eau affecte également depuis hier la partie nord d'Antananarivo, vers l'axe Avaradrano, en raison d'une rupture de la conduite d'eau DN500 située à Ambohimiandra. Ainsi, les quartiers d'Analamahitsy, Andrononobe, Ambohitrarahaba, Ilafy, Ambohimailala, Ambodivoanjo, Ivandry, Alarobia, Ankorondrano, Ambatobe, Soavimasoandro, Manjakaray, Ambatomainty, Ambodivona, Ankadifotsy, Ankerana, Ankadindramamy et Soamanandrariny seront privés d'eau jusqu'à la fin des travaux de réparation de la conduite à Ambohimiandra. Par mesure de sécurité, en raison du risque que les jets d'eau issus de la conduite rompue atteignent les câbles électriques, l'électricité a également été coupée autour du point de rupture. Les quartiers d'Ambohimiandra, Mahazoarivo, incluant le Palais de la Primature, Manakambahiny, Miandrarivo, Ambanidia, Volosarika, Ambatoroka, Villa Berlin, Anjohy et FTM sont ainsi privés de courant.